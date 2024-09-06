Купили незрелый авокадо? Нашли 3 трюка, которые сделают его мягким без долгого ожидания

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Опубликовано: 06.09.2024 08:14 , Обновлено: 06.09.2024

Если ещё несколько лет назад авокадо казался диковинным фруктом для многих белорусов, то теперь его присутствие на прилавках магазинов никого не удивляет. Однако найти и определить сочный и зрелый авокадо часто представляется задачей со звёздочкой. К счастью, даже если вы ошиблись и выбрали твёрдый плод, есть способы исправить ситуацию и улучшить качество фрукта. Рассказываем, как можно сделать авокадо мягче и ускорить его созревание в домашних условиях.

Если авокадо для вас по сей день представляется странным и непонятным фруктом, то это неудивительно. Для того чтобы распробовать и полюбить его, порой нужно совершить покупку не один раз. Найти по-настоящему вкусный и зрелый авокадо бывает непросто.

Но даже если в ближайшем магазине вы не нашли идеальный фрукт, это не повод насовсем от него отказываться. Вы можете купить его и подождать, чтобы он дозрел. А если прибегнуть к некоторым хитростям то ожидать практически не придётся. Чем же так полезен этот заморский плод и как сделать его лучше?

Чем полезен авокадо?

Авокадо родом из Центральной и Южной Америки, но сейчас выращивается во многих странах с тропическим и субтропическим климатом. Он богат мононенасыщенными жирами , которые способствуют снижению уровня плохого холестерина и поддерживают здоровье сердца.

Также авокадо содержит антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, которые поддерживают здоровье глаз и могут снижать риск возрастной макулярной дегенерации. Некоторые его компоненты даже могут снижать воспалительные процессы в организме.

Также в фрукте много клетчатки , которая нормализирует работу кишечника и улучшает пищеварение. Благодаря её и жирам авокадо помогает чувствовать сытость на протяжении долгого времени, что может способствовать контролю веса.

В 100 г авокадо содержится около 160 ккал, в том числе 2 г белков, 15 г жиров и 9 г углеводов.

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Как узнать, что авокадо зрелый?

Покупая авокадо в магазине, стоит обратить внимание на несколько вещей, которые повысят вероятность того, что вы найдёте спелый плод, который можно будет съесть сразу. Прежде всего, плоды должны быть слегка мягкими, но при этом эластичными.

Конечно, смысл не в том, чтобы “жамкать” каждый плод и проверять, будет ли он хорошим. Достаточно лёгкого и аккуратного прикосновения, чтобы понять созрел ли плод.

В случае с твёрдым авокадо вам придётся подождать, чтобы его попробовать. Кроме того, важен и цвет. В зависимости от сорта он должен быть насыщенно-зеленым или от тёмно-фиолетового до коричневого.

[info_b]СОВЕТ! Хотя в магазинах авокадо часто продаётся без плодоножки, всё же присмотритесь к этому месту. Если она зеленая, плод ещё не созрел. В случае с готовыми к употреблению фруктами, они должны быть слегка жёлтого цвета.[/info_b]

Новость Телеграф

Как сделать авокадо мягким?

К сожалению, в белорусских магазинах сложно купить идеальное для употребления в пищу авокадо. Чаще всего в наличии твёрдые и незрелые экземпляры. Тем не менее даже если вы промахнулись с выбором это не повод отказываться от фрукта. Есть несколько эффективных способов улучшить его качество.

Чтобы ускорить созревание авокадо, вам понадобится только алюминиевая фольга и духовка . Разогрейте её до 90–100 градусов Цельсия и плотно заверните фрукт в фольгу.

Затем поставьте в духовку на 15-20 минут. Если авокадо очень твёрдое, вы можете продлить это время ещё на 5 минут. Затем достаньте фрукт и дайте остыть. Помните, что температура может немного изменить вкус и текстуру авокадо. Однако, если вы хотите, например, приготовить из него пасту, этот способ подойдёт идеально.

Есть ещё один способ сделать авокадо спелым и пригодным к употреблению в тот же день. Заверните фрукт в газету и поставьте в тёплое место , оно станет мягким гораздо быстрее.

Ещё один трюк - хранить его вместе с фруктами, выделяющими этилен, например, с яблоками или бананами. Газ сделает его готовым к употреблению в течение 2 дней.

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