Эти продукты помогут защититься от простуды? Врачи рассказали, что включить в рацион осенью для крепкого иммунитета

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Опубликовано: 09.09.2024 17:00 , Обновлено: 09.09.2024

С приходом осени вопросы укрепления иммунитете становятся как никогда актуальными. Именно в этот период организм начинает поддаваться атакам вирусов, и ресурса для того, чтобы им противостоять, часто не хватает. Кто-то устремляется за витаминным комплексом в аптеку. Однако стоит знать, что некоторые изменения в питании в это период могут оказать решающее значение в вопросах противостояния организма заболеваниям. Итак, что следует включить в осенний рацион, по мнению врачей, чтобы не заболеть?

Многие продуты содержат в своём необходимые витамины и микроэлементы, которые благотворно влияют на укрепление иммунитета и повышают сопротивляемость организма различным инфекциям.

«Если вы хотите повысить устойчивость своей иммунной системы, то стоит перейти к диете с сильным питанием, снижающим кислотность”, - отметила доктор и диетолог Дэрил Джоффре.

По её мнению, одним из ключевых позиций, которые должно содержать осеннее меню, должно стать добавление в рацион растительных продуктов с низким содержанием кислоты и высоким содержанием щелочи. Именно они смогут придать ослабленному организму энергии и помогут снизить уровень воспаления в организме. Эксперты составили список продуктов, которые помогут укрепить иммунитет в осенний период. Что в нём должно быть?

Продукты, богатые витамином А

Продукты, богатые витамином группы А, играют важную роль в борьбе с инфекциями. Как правило, в их числе продукты с оранжевой мякотью, такие как картофель, морковь и кабачки . Кроме того, такие овощи, как шпинат и брокколи , также богаты витамином А.

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Продукты, обогащенные витамином C

Многочисленные цитрусовые, среди которых апельсин, лайм, лимон и грейпфрут - ценный источник витамина С, который действует как антиоксидант и стимулирует иммунные клетки. Помимо вышеперечисленных продуктов, богатым источником этого витамина также являются болгарский перец, кресс-салат, брокколи, цитрусовые и ягоды.

“Поскольку кресс-салат — чрезвычайно низкокалорийная, но богатая витаминами и минералами пища, он очень питателен. Он богат такими минералами, как магний, кальций, марганец и калий, а также витаминов A, C и K. Как и другие крестоцветные овощи, он богат антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы, которые укрепляют ваши клетки и защищают вашу иммунную систему”, - объяснила доктор Джоффри и порекомендовала добавлять кресс-салат в салаты, сэндвичи и смузи.

Продукты, обогащенные витамином D

Ещё одним витаминном, играющим основополагающую роль в иммунной системе человека является витамин D. Его дефицит встречается повсеместно и нередко становится причиной слабости иммунитета.

Чтобы восполнить дефицит витамина необходимо, включить в свой рацион такие продукты, как жирная рыба, в том числе лосось, тунец, скумбрия, нерка, сардины.

Продукты, обогащенные витамином E

Витамин Е является мощным антиоксидантом, который помогает регулировать иммунную систему. Его источники - всевозможные орехи, семена и масла, такие как миндаль, фундук, подсолнечное масло и семена подсолнечника .

Одним из фруктов, который обязательно стоит включить в свой рацион в сезон простуд - это авокадо, уверены эксперты.

«Авокадо — хороший источник глутатиона — мощного антиоксиданта, связанного со здоровьем иммунной системы, необходимого для лимфоидных клеток. Он также содержит витамины A, C и E, которые являются антиоксидантами, укрепляющими вашу иммунную систему. Это буквально идеальная пища для укрепления иммунитета и защиты», -подчеркнула доктор Джоффре.

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Продукты, богатые пробиотиками

По мнению врача и терапевта Фаллахи Нуржахан, в предзимний рацион также следует включить кисломолочные продукты , которые богаты пробиотиками и лактобактериями.

” Квашеная капуста также обязательно должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков”, - добавила эксперт.

Таже она подчеркнула необходимость включать больше белковой пищи , в том числе и животного происхождения. Именно он обеспечивает организм многими аминокислотами, которые важны для иммунитета.

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