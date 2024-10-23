Как сохранить чеснок сочным до весны? Только не кладите в холодильник. А куда?

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Опубликовано: 23.10.2024 12:31 , Обновлено: 23.10.2024

Ароматный чеснок - культура, которую повсеместно выращивают многие белорусы. Нередко урожай чеснока оказывается очень обильным, и его владельцы начинают опасаться, что не смогут сохранить и потребить его в таком большом количестве. Рассказываем, где хранить чеснок, чтобы оставался крепким до весны и как сделать из его излишков ароматное чесночное масло и специю.

Чеснок — это настоящий кладезь витаминов и минералов. В его небольших дольках скрывается множество полезных веществ, которые укрепляют иммунную систему и оказывают помощь при простудах.

Например, в одном крошечном зубчике можно найти флавоноиды, аминокислоты, сапонины, сахара, слизистые вещества и разнообразные витамины, такие как С, В1, В2, РР, а также провитамин А и минеральные соли, включая калий, кальций и магний.

Кроме того, чеснок содержит редкие микроэлементы, такие как кобальт, никель и хром. Сила и лечебные свойства чеснока известны издавна и кроме того, что он часто просто незаменим чеснок и в кулинарии существует масса народных рецептов с его применением.

Так как же хранить чеснок, чтобы долго наслаждаться его свежестью дома?

Как правильно хранить чеснок?

Чеснок не любит храниться в солнечных местах. В таком случае он пустит зелёные побеги и станет вялым.

Хранить овощ стоит в сухом и тёмном месте при температуре 15-18 градусов. Подойдут кладовка или прихожая с хорошей вентиляцией. В качестве ёмкости для хранения отлично подойдут плетёные корзины, сетчатые ящики или сетки для овощей. Лучше всего корнеплод сохраняется именно в состоянии головок, не разделяйте его на зубчики.

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Храните чеснок в холодильнике? Он этого не любит

Холодильник - не лучшее место для хранения чеснока. В таком случае нужно обеспечить ему оптимальные условия. А именно температуру от -3 до +1 градуса и влажность на уровне 70-80%.

Если температура будет слишком низкой, то чеснок станет мягким и испортится гораздо быстрее, чем в сухом и тёмном месте. И уж точно не стоит хранить чеснок в морозильной камере. При таких условиях он потеряет свои вкусовые и лечебные ценности.

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Почистили слишком много чеснока? Сделайте ароматное масло

Иногда во время готовки можно промахнуться с нужным количеством зубчиков чеснока. Если вы поняли, что не съедите очищенные зубчики в ближайшие 2-3 дня, стоит подумать, как их применить с пользой. Один из вариантов — приготовление чесночного масла.

Нарежьте, измельчите или раздавите оставшиеся зубчики, положите их в банку и залейте оливковым маслом. Вы можете добавить свои любимые травы, например, эстрагон или тимьян. Дайте маслу настояться минимум сутки, после чего его можно будет использовать на кухне в качестве прекрасной добавки к салатам или мясу. Такое чесночное масло можно хранить до полугода.

Новость Телеграф

Как высушить чеснок в домашних условиях?

Также излишки чеснока можно высушить. Лучше всего использовать дегидратор, но можно сделать это и в духовке. Нарежьте чеснок слайсами либо просто раздавите зубчики и поместите их на противень, устланный бумагой для запекания. Сушите овощ в течение 3-6 часов при температуре 50-80 градусов Цельсия. Высушенный чеснок можно перемолоть в порошок и использовать в качестве приправы

Ранее Telegraf.news писал о то, что чеснок — один из самых популярных корнеплодов на грядках белорусов. Этот ароматный овощ — популярная добавка ко многим блюдам, которую используют на протяжении всего года. Те, кто выращивает чеснок самостоятельно, нередко запасаются урожаем впрок. Рассказывали, чем стоит посыпать чеснок, чтобы он не заплесневел.

Посыпьте чеснок этим продуктом — и он пролежит до следующего лета. Как хранить?