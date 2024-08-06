5 лучших способов высушить грибы — от 30 минут до нескольких дней

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Опубликовано: 06.08.2024 13:57 , Обновлено: 06.08.2024

Ваш поход в лес оказался неожиданно удачным, и вы вернулись домой с полной корзиной грибов? Поздравляем! Самое время сохранить эти лесные дары, чтобы они радовали ваши вкусовые рецепторы еще долгие месяцы. Как быстро и эффективно высушить грибы? Узнайте о пяти проверенных методах.

Сушка - один из старейших методов консервирования пищи. Сушеные грибы сохраняют почти все питательные вещества свежих грибов и остаются чрезвычайно ароматными. Позже их можно использовать в качестве дополнения к супам, соусам, рагу или в качестве самостоятельной закуски. Более того, сушеные грибы легкие и занимают мало места, что упрощает их хранение и транспортировку.

Как подготовить грибы к сушке?

Прежде чем приступить к сушке, грибы необходимо правильно подготовить. Вот некоторые шаги, которые вам следует предпринять:

Отбор грибов - выбирайте только свежие, неповрежденные и незагрязненные экземпляры. Удалите все остатки мха, листьев и хвои. Чистка - очистите грибы мягкой щеткой или влажной тканью. Не замачивайте их в воде, так как они впитают влагу и будут дольше сохнуть. Нарезка - нарежьте крупные грибы тонкими ломтиками толщиной около 5 мм, чтобы обеспечить равномерную сушку.

Традиционные методы сушки грибов

Традиционные методы сушки основаны на совместном воздействии воздуха и тепла, чтобы испарить влагу из грибов. Вот некоторые способы:

Сушка на нитке - нанизывайте очищенные и нарезанные грибы на нитку или тонкую веревку, располагая их так, чтобы ломтики не соприкасались. Подвесьте нитку в сухом, теплом и хорошо проветриваемом месте.

Сушка в духовке - установите в духовке минимально возможную температуру (не выше 50°C) и поместите грибы на решетку. Не забудьте оставить дверцу духовки слегка приоткрытой, чтобы выходила влага.

Сушка на солнце - если у вас есть безопасное солнечное место, вы можете высушить грибы на солнце. Разложите их на бумаге, защитите от насекомых и регулярно переворачивайте.

1. Как высушить грибы в духовке?

Выложите очищенные и нарезанные грибы на бумагу для выпечки в форме для запекания. Поместите их в заранее разогретую духовку и запекайте в течение 1 часа.

Затем достаньте грибы и переверните их. При желании можно слегка отжать, чтобы избавиться от излишков сока, который следует собрать бумажным полотенцем.

Верните грибы в духовку еще на час.

После этого снова переверните грибы на другую сторону и поместите их обратно в духовку.

Продолжайте повторять эти шаги, пока грибы не станут сухими. После этого дайте им остыть и пересыпьте в сухую банку, плотно закройте ее.

Не забудьте об этих 2 правилах

Первое — главное не замачивать грибы, чтобы не впитали лишнюю воду.

Второе — чем толще кусочки, тем дольше они будут сушиться.

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2. Современная сушилка - лучший способ сушки грибов

В век современных технологий сушилка для грибов становится бесспорным лидером среди способов сохранения этих лесных деликатесов. Это устройство, специально разработанное для сушки различных продуктов, включая грибы, травы, фрукты и овощи. Благодаря точному контролю температуры и воздушного потока сушилка обеспечивает равномерное высушивание материала, что является залогом сохранения вкуса, цвета и питательной ценности высушенного продукта.

Современные сушилки для грибов обычно оснащены несколькими уровнями или лотками, которые позволяют одновременно сушить большое количество продуктов, не перемешивая их и не меняя положения в процессе. Эти лотки перфорированы, что позволяет свободно пропускать теплый воздух и эффективно испарять влагу из высушенных грибов.

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Как высушить грибы в сушилке?

Подготовьте сушилку. Установите температуру в соответствии с инструкциями производителя, обычно около 45-60°C.

Разложите грибы на лотках сушилки, стараясь не класть их друг на друга.

Сушка в сушилке обычно занимает от 4 до 8 часов, в зависимости от типа и размера грибов. Регулярно проверяйте степень высыхания.

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Советы для достижения наилучших результатов:

Слишком высокая температура может привести к тому, что грибы станут жесткими и потеряют свой вкус. Всегда сушите грибы при низкой температуре. Достаточная циркуляция воздуха является залогом успешной сушки. Убедитесь, что место для сушки хорошо проветривается. Не торопитесь. Сушка в сушилке - это процесс, требующий терпения. Быстрая сушка может негативно сказаться на качестве конечного продукта.

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3. Неожиданный способ высушить грибы в холодильнике

Сушка грибов в холодильнике может показаться невозможной, так как этот прибор не производит тепла, необходимого для процесса сушки.

Тем не менее, если поместить в холодильник влагопоглотитель, то он будет впитывать влагу и водяной пар из грибов. Для этого нужно застелить полку или полки холодильника пергаментной бумагой и выложить на неё нарезанные грибы, избегая их соприкосновения друг с другом и с стенками холодильника.

Грибы обычно должны находиться там от нескольких дней до двух недель, в зависимости от их вида и размера. После этого их можно вынуть и хранить в темном и сухом месте.

[info_b]Важно также правильно подготовить грибы к этому необычному способу сушки. Мыть их не нужно, достаточно тщательно очистить от загрязнений с помощью щетки или кисточки с мягкой щетиной. Таким образом, лесные грибы сохранят свои качества.[/info_b]

4. Сушим грибы на нитке в домашних условиях

Для такого способа вам понадобятся:

Грибы

Нитки

Игла

Марля

При сушке грибов в домашних условиях можно подвешивать их над источником тепла, используя веревки.

Приготовьте иголку с ниткой и нанизывайте на нее по очереди кусочки грибов, оставляя между ними пространство. Нити не должны быть слишком тяжелыми. Разложите их и накройте марлей. Подготовленные нити можно выставить на солнце.

Хорошо высушенные грибы следует пересыпать в герметичную емкость, например, жестяные банки, чтобы защитить их от влаги.

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5. Как эффективно высушить грибы за 30 минут?

А вот и инструкция по экспресс-сушке грибов.

Сначала необходимо тщательно очистить грибы от загрязнений.

Затем нарезаем их на ломтики, раскладываем на большой тарелке и помещаем в микроволновую печь.

Устанавливаем мощность на 100 Вт и через 5 минут открываем дверцу для удаления лишнего пара. Этот процесс повторяем несколько раз.

Как высушить грибы за 30 минут? Нашли безопасный экспресс-метод

А ранее Telegraf.news писал, как хранить сухие грибы, чтобы не испортились. Многие хозяйки хранят высушенные грибы в стеклянных банках. Казалось бы, метод эффективен, ведь плотно закрытая банка должна защитить грибы от порчи.

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