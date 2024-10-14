Забудьте о химчистке и чернителе резины. Эти 5 трюков с использованием соды сэкономят бюджет водителей

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Опубликовано: 14.10.2024 10:37 , Обновлено: 14.10.2024

Сода - универсальный и проверенный годами продукт, который стал незаменимым помощником на кухне и в быту многих хозяек. Однако немногие знают, что она также может принести немало пользы автомобилистам. Рассказываем про 5 хитростей с её применением для владельцев авто и лайфхаках с содой, которые лучше не использовать.

Безопасность и дешевизна - критерии, которые сделали соду народной любимицей. Количество способов с её применением тяжело поддается счету. И среди различных лайфхаков есть как крайне сомнительные, так и по-настоящему полезные. Какие трюки стоит взять на заметку автомобилистам, а чего лучше не делать?

Очистка аккумуляторных клемм от окиси

Со временем вокруг клемм аккумулятора появляются голубовато-зелёные следы окиси, которые могут отрицательно сказаться на его функционировании. Для того чтобы очистить их, автомобилисты покупают специальный химический раствор для борьбы с окисью. Однако стоит знать, что его можно успешно заменить обычной содой.

Растворите столовую ложку ложки в стакане воды и с помощью зубной щетки натрите этой смеси клеммы, очистив их от следов окиси. Если этой концентрации оказалось недостаточно, то из соды и воды можно сделать пасту. Нанесите её на поверхность с коррозией и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте и насухо вытрите чистой тряпкой.

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Если после очистки клемм вы увидели, что они повреждены коррозией, то их следует заменить.

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Очистка колёсных дисков и покрышек

Дорожная пыль, следы масла и прочая грязь на автомобильных дисках не так-то легко поддаются очистке и могут вытрясти немало денег из кошельков автовладельцев на покупку спецсредств. Однако в этом вопросе можно здорово сэкономить, если прибегнуть к использованию соды.

Смешайте её с водой до пастообразной консистенции и нанесите на диски колпачки, эмблемы, оставив на некоторое время. Затем, вооружившись зубной щёткой, пройдитесь по всем загрязнениям и смойте их водой. Сода удалит застаревшие пятна и вернёт поверхностям блеск.

Также сода поможет вернуть презентабельный вид автомобильным покрышкам. Многие автомобилисты получают эстетическое удовольствия от созерцания чёрных шин своего автомобиля, но те со временем сереют и становятся блёклыми. Мытьё покрышек с содой удалит въевшиеся загрязнения и сделают цвет покрышек более яркими. Возможно, этого эффекта будет достаточно, и покупать чернитель для резины совсем не понадобится.

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Сода для предотвращения коррозии

Сода может противостоять появлению коррозии, возникающей в подкапотном пространстве. В местах, где на металлические поверхности попал электролит из автомобильного аккумулятора со временем появляется ржавчина. Обработайте эти места раствором из соды. Её способность нейтрализовать кислоты предотвратит появление повреждений.

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Нейтрализатор неприятных запахов

Сода известна своей способностью поглощать ароматы. Многие хозяйки используют её для устранения нежелательных запахов с ковров, мебели и даже холодильника. В этом вопросе она может принести пользу и автомобилистам.

Например, с её помощью можно освежить напольное покрытие автомобиля, которое в химчистку часто сдать непросто. Здесь-то вам и пригодится пищевая сода. Рассыпьте её на поверхность пола (можно даже втереть её с помощью щётки для лучшего эффекта). Спустя несколько часов пропылесосьте и неприятный запах уйдёт.

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Ремонт бампера

Бампер - одна из деталей автомобиля, которая повреждается чаще всего. В случае, если на нём появились трещины, а полная замена пока не планируется, можно исправить ситуацию при помощи соды и супер клея.

Очистите и обезжирьте края деталей, залейте их клеем и посыпьте содой. Гидрокарбонат натрия мгновенно вступит в реакцию с клеем и с выделением тепла поспособствует более надёжному схватыванию.

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Чего не стоит делать содой?

Чистить фары и стёкла. В Сети гуляет лайфхак с очисткой фар при помощи соды и лимона, однако испытывать его лучше не стоит. Сода – абразив и она оставит на поверхности фар царапины. По этой же причине не рекомендуется мыть содой и стёкла автомобиля.

Чистить обивку. Если в довесок к напольному покрытию вы решили освежить и обивку салона, то будьте готовы к тому, что у вас может не получиться до конца вычистить её. Лучше не экспериментировать.

Промывать с помощью соды аккумулятор. Если вы решите сэкономить в попытке избавиться от проблемы сульфатации аккумуляторных пластин (образование солевых скоплений) с помощью содового раствора, то имейте ввиду, что её будет крайне сложно вымыть из пористого материала пластин. Кроме того, остатки будут вступать в реакцию с электролитом и приведут к нехорошим последствиям.

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