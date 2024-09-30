Какие машины ржавеют быстрее всех? Шведские эксперты составили рейтинг из 40 популярных брендов

Опубликовано: 30.09.2024 11:00 , Обновлено: 30.09.2024

Защита от коррозии – вопрос, который обычно не интересует среднего европейского автовладельца. Особенно в том случае, если тот берет новый автомобиль сразу из салона, чтобы поездить три-четыре года. Однако для следующих обладателей этого авто эта проблема будет критически важной. А так как ими могут оказаться белорусы, которые очень любят европейские бэушки, то мы наши для вас результаты исследования, проведенного авторитетным шведским журналом.

Шведское издание Vi Bilägare провело исследование и составило рейтинг машин по скорости появления ржавчины на кузовах. Климат в Швеции даже жёстче, чем в Беларуси, а значит требования там к антикоррозийным свойствам автомобилей очень похожи и даже превосходят белорусские. Именно поэтому рейтинг из этой страны будет актуальным и для белорусов.

В ходе проведенной самой настоящей научной работы специалисты Vi Bilägare анализировали такие аспекты, как толщина краски и ее защитная эффективность, защита внутренних полостей, элементов подвески и всей конструкции кузова. Дополнительно состояние этих элементов оценивалось после проезда больших дистанций.

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Именно так и появился рейтинг, который показывает, какие бренды на данный момент предлагают лучшую заводскую антикоррозийную защиту. Ниже приведены результаты, от лучшего к худшему с оценкой по пятибалльной системе:

Porsche – 5, Jaguar – 4,7, Nio – 4,5, BMW – 4,1, Audi – 4,0, Mini – 4,0, Mercedes – 3,9, Renault – 3,7, Volkswagen – 3,6, Seat – 3,6, Dacia – 3,5, Tesla – 3,4, Škoda – 3,4, Lexus – 3,3, Średnia – 3,1, Alfa Romeo – 3,0, BYD – 3,0, Cupra – 3,0, Polestar – 3,0, Volvo – 3,0, Kia – 2,9, Hyundai – 2,9, Nissan – 2,7, Peugeot – 2,6, Opel – 2,6, Jeep – 2,5, MG – 2,5, Citroën – 2,4, Mazda – 2,3, Ford – 2,2, Toyota – 2,2, DS – 2,0, Fiat – 2,0, Hongqi – 2,0, Lynk&Co – 2,0, Mitsubishi – 2,0, Range Rover – 2,0, Subaru – 2,0, Suzuki – 2,0, Honda – 1,8.

Сюрпризом в рейтинге, конечно, стало место, занимаемое Volvo. Этот шведский бренд, как и Polestar, показал результаты ниже среднего. Это особенно удивительно, если вспомнить, что кузова старых моделей Volvo считались практически неубиваемыми.

Прекрасных результатов добились в основном немецкие премиум-бренды. В число лидеров входят Porsche, BMW, Audi и Mercedes. Удивляет и присутствие китайского бренда Nio. Лучшим европейским непремиальным брендом оказался Renault, а Dacia, несмотря на свою бюджетность, заняла лучшее место, чем Tesla или Lexus.

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Наихудших результатов добились производители из Азии. В конце рейтинга оказались японские бренды: Subaru, Suzuki и Honda.

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