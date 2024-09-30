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Какие машины ржавеют быстрее всех? Шведские эксперты составили рейтинг из 40 популярных брендов

Какие машины ржавеют быстрее всех? Шведские эксперты составили рейтинг из 40 популярных брендов
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Защита от коррозии – вопрос, который обычно не интересует среднего европейского автовладельца. Особенно в том случае, если тот берет новый автомобиль сразу из салона, чтобы поездить три-четыре года. Однако для следующих обладателей этого авто эта проблема будет критически важной. А так как ими могут оказаться белорусы, которые очень любят европейские бэушки, то мы наши для вас результаты исследования, проведенного авторитетным шведским журналом.

Шведское издание Vi Bilägare провело исследование и составило рейтинг машин по скорости появления ржавчины на кузовах. Климат в Швеции даже жёстче, чем в Беларуси, а значит требования там к антикоррозийным свойствам автомобилей очень похожи и даже превосходят белорусские. Именно поэтому рейтинг из этой страны будет актуальным и для белорусов.

В ходе проведенной самой настоящей научной работы специалисты Vi Bilägare анализировали такие аспекты, как толщина краски и ее защитная эффективность, защита внутренних полостей, элементов подвески и всей конструкции кузова. Дополнительно состояние этих элементов оценивалось после проезда больших дистанций.

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Именно так и появился рейтинг, который показывает, какие бренды на данный момент предлагают лучшую заводскую антикоррозийную защиту. Ниже приведены результаты, от лучшего к худшему с оценкой по пятибалльной системе:

  1. Porsche – 5,
  2. Jaguar – 4,7,
  3. Nio – 4,5,
  4. BMW – 4,1,
  5. Audi – 4,0,
  6. Mini – 4,0,
  7. Mercedes – 3,9,
  8. Renault – 3,7,
  9. Volkswagen – 3,6,
  10. Seat – 3,6,
  11. Dacia – 3,5,
  12. Tesla – 3,4,
  13. Škoda – 3,4,
  14. Lexus – 3,3,
  15. Średnia – 3,1,
  16. Alfa Romeo – 3,0,
  17. BYD – 3,0,
  18. Cupra – 3,0,
  19. Polestar – 3,0,
  20. Volvo – 3,0,
  21. Kia – 2,9,
  22. Hyundai – 2,9,
  23. Nissan – 2,7,
  24. Peugeot – 2,6,
  25. Opel – 2,6,
  26. Jeep – 2,5,
  27. MG – 2,5,
  28. Citroën – 2,4,
  29. Mazda – 2,3,
  30. Ford – 2,2,
  31. Toyota – 2,2,
  32. DS – 2,0,
  33. Fiat – 2,0,
  34. Hongqi – 2,0,
  35. Lynk&Co – 2,0,
  36. Mitsubishi – 2,0,
  37. Range Rover – 2,0,
  38. Subaru – 2,0,
  39. Suzuki – 2,0,
  40. Honda – 1,8.

Сюрпризом в рейтинге, конечно, стало место, занимаемое Volvo. Этот шведский бренд, как и Polestar, показал результаты ниже среднего. Это особенно удивительно, если вспомнить, что кузова старых моделей Volvo считались практически неубиваемыми.

Прекрасных результатов добились в основном немецкие премиум-бренды. В число лидеров входят Porsche, BMW, Audi и Mercedes. Удивляет и присутствие китайского бренда Nio. Лучшим европейским непремиальным брендом оказался Renault, а Dacia, несмотря на свою бюджетность, заняла лучшее место, чем Tesla или Lexus.

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Наихудших результатов добились производители из Азии. В конце рейтинга оказались японские бренды: Subaru, Suzuki и Honda.

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