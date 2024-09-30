Какие машины ржавеют быстрее всех? Шведские эксперты составили рейтинг из 40 популярных брендов
Защита от коррозии – вопрос, который обычно не интересует среднего европейского автовладельца. Особенно в том случае, если тот берет новый автомобиль сразу из салона, чтобы поездить три-четыре года. Однако для следующих обладателей этого авто эта проблема будет критически важной. А так как ими могут оказаться белорусы, которые очень любят европейские бэушки, то мы наши для вас результаты исследования, проведенного авторитетным шведским журналом.
Шведское издание Vi Bilägare провело исследование и составило рейтинг машин по скорости появления ржавчины на кузовах. Климат в Швеции даже жёстче, чем в Беларуси, а значит требования там к антикоррозийным свойствам автомобилей очень похожи и даже превосходят белорусские. Именно поэтому рейтинг из этой страны будет актуальным и для белорусов.
В ходе проведенной самой настоящей научной работы специалисты Vi Bilägare анализировали такие аспекты, как толщина краски и ее защитная эффективность, защита внутренних полостей, элементов подвески и всей конструкции кузова. Дополнительно состояние этих элементов оценивалось после проезда больших дистанций.
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Именно так и появился рейтинг, который показывает, какие бренды на данный момент предлагают лучшую заводскую антикоррозийную защиту. Ниже приведены результаты, от лучшего к худшему с оценкой по пятибалльной системе:
- Porsche – 5,
- Jaguar – 4,7,
- Nio – 4,5,
- BMW – 4,1,
- Audi – 4,0,
- Mini – 4,0,
- Mercedes – 3,9,
- Renault – 3,7,
- Volkswagen – 3,6,
- Seat – 3,6,
- Dacia – 3,5,
- Tesla – 3,4,
- Škoda – 3,4,
- Lexus – 3,3,
- Średnia – 3,1,
- Alfa Romeo – 3,0,
- BYD – 3,0,
- Cupra – 3,0,
- Polestar – 3,0,
- Volvo – 3,0,
- Kia – 2,9,
- Hyundai – 2,9,
- Nissan – 2,7,
- Peugeot – 2,6,
- Opel – 2,6,
- Jeep – 2,5,
- MG – 2,5,
- Citroën – 2,4,
- Mazda – 2,3,
- Ford – 2,2,
- Toyota – 2,2,
- DS – 2,0,
- Fiat – 2,0,
- Hongqi – 2,0,
- Lynk&Co – 2,0,
- Mitsubishi – 2,0,
- Range Rover – 2,0,
- Subaru – 2,0,
- Suzuki – 2,0,
- Honda – 1,8.
Сюрпризом в рейтинге, конечно, стало место, занимаемое Volvo. Этот шведский бренд, как и Polestar, показал результаты ниже среднего. Это особенно удивительно, если вспомнить, что кузова старых моделей Volvo считались практически неубиваемыми.
Прекрасных результатов добились в основном немецкие премиум-бренды. В число лидеров входят Porsche, BMW, Audi и Mercedes. Удивляет и присутствие китайского бренда Nio. Лучшим европейским непремиальным брендом оказался Renault, а Dacia, несмотря на свою бюджетность, заняла лучшее место, чем Tesla или Lexus.
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Наихудших результатов добились производители из Азии. В конце рейтинга оказались японские бренды: Subaru, Suzuki и Honda.
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