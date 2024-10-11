Как выбрать зимние шины? Автоэксперты посоветовали обратить внимание на эти 4 типа

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Опубликовано: 11.10.2024 14:07 , Обновлено: 11.10.2024

Раз в несколько лет каждый водитель сталкивается с одной и той же проблемой - какие новые шины выбрать на зиму? Хотя на первый взгляд это может показаться простой задачей, водителям легко заблудиться в изобилии производителей резины, спецификаций и рекомендаций. Вот на что следует обратить внимание в первую очередь при выборе зимних колес по мнению специалистов.

Зимние шины необходимы для устойчивости, управляемости и безопасности вашего автомобиля на дороге. В отличие от летних, они разработаны специально для зимних условий, таких как снег, лед, низкие температуры и другие испытания.

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Как узнать размер шин?

Прежде всего, необходимо правильно подобрать размер шин для вашего автомобиля.

«Каждая модель автомобиля отличается по весу, мощности и настройкам системы безопасности, поэтому для оптимальной управляемости и безопасности вам нужны шины определенного размера”, — обратили внимание сотрудники литовской сети автосервисов Melga.

Информационная табличка с рекомендуемыми размерами шин для данной модели автомобиля должна находится на крышке бензобака или на дверной стойке.

По словам экспертов, обычно написано несколько разных размеров шин, поэтому вы можете выбрать их в зависимости от размера имеющихся у вас дисков.

Условия вождения

«Выбор зимних шин зависит не только от модели автомобиля, имеющегося бюджета, таких характеристик, как уровень шума и топливная экономичность, но также очень важно обращать внимание на условия вождения», - подчеркнули специалисты MELGA.

Зимой условия движения и состояние дорог напрямую зависят от погоды, но также очень важно учитывать особенности региона, в котором вы живете, поскольку даже водителям, живущим в одной стране, могут быть рекомендованы разные типы шин в зависимости от наиболее распространенных условий движения.

Оценив условия вождения и выбрав подходящий для них тип шин, вы можете сделать выбор по другим характеристикам (например, уровень шума, топливная экономичность), в соответствии с вашим бюджетом (премиум, средний, эконом).

Какая зимняя резина подойдет для хороших дорог и трассам?

Автоэксперты отметили, что для езды по хорошо очищенной, сухой или мокрой дороге, а также по автомагистралям, “идеально подходят” цельнолитые шины (монолитые, или бескамерные), так называемый европейский тип покрышек.

По их словам, такие шины хорошо избавляется от грязи, воды и выпавшего снега, а также достаточно хорошо едет по рыхлому снегу.

Однако если дорожное покрытие скользкое, обледенелое, с прибитым снегом, цельнолитые шины – не лучший выбор.

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Вот несколько известных европейских брендов зимних шин:

Michelin Alpin 6

Continental WinterContact TS 860

Nokian WR Snowproof

Goodyear UltraGrip Performance 2

Pirelli Cinturato Winter

Dunlop Winter Sport 5

Bridgestone Blizzak LM 001

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Шины для суровой зимы

Для тех, кто ценит максимальную безопасность и хочет быть готовым к суровым зимним условиям подойдут мягкие составные шины (скандинавского типа).

Они обладают высокой эластичностью и отличным сцеплением на снегу, слякоти и обледенелой дороге и часто рассматриваются в качестве альтернативы шипованным шинам. Специальные поры в составе резиновой смеси впитывают водяные микрошарики и обеспечивают лучшее сцепление на льду или плотном снегу.

В отличие от шипованных шин, такие мягкие покрышки меньше шумят на обычных дорогах, что обеспечивает более комфортную езду.

Их обычно рекомендуют тем, кто ездит по дорогам, которые реже чистят, живет вдали от городов или пользуется региональными дорогами.

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Некоторые из популярных моделей шин, предлагаемых скандинавскими брендами, включают:

Nokian Tyres: Hakkapeliitta, WRG3

Continental: Viking Contact 7, ContiIceContact 3

Michelin: X-Ice North, Alpin A4

Goodyear: UltraGrip Performance 2, Nordic Winter

Pirelli: Winter Sottozero 3, Winter 210 SnowSport

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Шипованные шины

Такие нужно выбирать тем, кто ездит в сельской местности, по дорогам с плохим покрытием.

Шипованные зимние шины предназначены для суровых дорожных условий, таких как уплотненный снег и лед.

Их часто рекомендуют водителям, которые проводят много времени за рулем на плохо очищенных дорогах, поскольку в случае сильного снегопада или гололеда такие дороги часто не очищаются быстро и могут быть сложными для движения.

При движении металлические шипы в шинах врезаются в лед и «цепляются» за него, обеспечивая очень хорошее сцепление и более предсказуемое управление.

Однако у шипованных шин есть и недостатки, один из которых - шум от шипов, который может вызывать дискомфорт у некоторых водителей, особенно на асфальтированных дорогах. Шипы также разрушают дорожное покрытие при движении. Во многих европейских странах их использование ограничено.

Шипованные шины рекомендуются водителям, которые живут за городом и часто ездят по региональным дорогам. Это обеспечивает лучшее сцепление с дорогой в случае необходимости.

Универсальные шины

Всесезонные шины обычно выбирают водители, которые чаще всего ездят в городе и по хорошо ухоженным дорогам, редко сталкиваются с сильным снегом, льдом и другими экстремальными условиями или могут позволить себе не выезжать на дорогу в более сложных условиях.

Водители часто ищут маркировку «M+S» (Mud+Snow) при выборе универсальных шин. Однако они не всегда обеспечивают правильное и безопасное зимнее вождение.

Во многих странах для зимнего вождения необходимо использовать шины с маркировкой 3PMSF - логотипом, изображающим гору с тремя вершинами и снежинкой посередине. Такие шины отвечают всем стандартам, предъявляемым к зимним шинам, и являются подходящими и безопасными для зимнего вождения.

Правильное использование и уход за шинами

Какие бы шины вы ни выбрали, важно также следить за тем, чтобы:

шины были правильно отбалансированы;

колеса выровнены;

ходовая часть в хорошем состоянии;

давление воздуха в шинах проверяется не реже одного раза в месяц;

по окончании сезона они хранятся в правильных условиях (в хорошо проветриваемом помещении, в правильном положении).

Правильная эксплуатация и уход за шинами не только помогут им прослужить дольше, но и обеспечат вашу безопасность на дороге.

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