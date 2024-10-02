Как подготовить авто к холодам? Автоэксперт дал список из 5 вещей, которые нужно проверить в октябре

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Опубликовано: 02.10.2024 15:57 , Обновлено: 02.10.2024

Скорый приход настоящих холодов актуализирует для многих белорусов вопрос подготовки транспортного средства к зиме. И если напоминать о замене масла и резины автомобилистам чаще всего не нужно, некоторые другие вопросы могут ускользнуть от внимания водителей. Автоэксперт Reidas Official рассказал, какие 5 вопросов стоит урегулировать, пока на улице ещё тепло, чтобы езда в автомобиле оставалась комфортной и безопасной.

Подготовка автомобиля к предстоящей зиме — процесс, который следует начинать, когда погода ещё сохраняется относительно сухой и тёплой. Какие-то действия можно предпринять позже, а что-то лучше и проще сделать пораньше. Вот функционирование каких 5 узлов автомобиля, необходимо обязательно проверить до прихода холодов по мнению экспертов литовского автомобильного портала Reidas Official.

Проверить работу световых приборов

Уже поздней осенью дни будут настолько короткими, что необходимость ездить с включенным светом будет сталкиваться ежедневно практически каждый водитель. Стоит проверить функционирование не только передних фар машины, но и задних габаритных огней и стоп-сигналов.

Их неисправность создаёт немалые риски при передвижении по дорогам в тёмное время суток, т. к. плохо обозначает автомобиль. Если функционирование головного света определить нетрудно, то вот с задними световыми приборами дела обстоят иначе. Часто водители могут передвигаться по дороге, не замечая проблемы.

Поочередно включите все световые приборы, обойдите автомобиль со всех сторон и проверьте, как работают лампы. Стоп-сигналы можно удобно проверить с помощью напарника или самостоятельно: подъедьте задним ходом к стене и нажмите на тормоза. Если в зеркалах заднего вида вы заметили красный свет, значит, стоп-сигналы функционируют исправно.

Особенно нужно уделить внимание этому вопросу владельцам французских автомобилей, у которых неисправность световых приборов - довольно частая проблема.

Обратите внимание и на то, не нуждаются ли фары в полировке. Если им несколько лет, их следует почистить. Пожелтевшие фары можно отполировать вручную. Это не очень сложно и трудоёмко и должно занять около двух часов. Налипшая грязь и пыль, со временем делая свечение нечётким и приводя к усталости глаз.

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Осмотреть кузов и работу шасси

Даже когда зимы неснежные, кузов автомобиля начинает ржаветь значительно быстрее. Этому способствует большее количество воды и грязи на дорогах. Пожалуй, рубеж сентября и октября - последний момент, когда можно заняться мелким ремонтом ходовой части и защитить кузов автомобиля.

Если ваши дверные пороги уже покрылись вздутиями, и вы обнаружили следы ржавчины, проявляющиеся из-под краски сквозь тонкий металлический лист, лучше заменить их в мастерской сейчас, чем дождаться момента, когда коррозия перейдет во вторую стадию и охватит пол.

Пороги заменить нетрудно, и они не влияют на конструкции автомобиля существенно. Но когда дело дойдёт до пола, это будет ощутимой проблемой.

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Проверить состояние дренажей

Многие водители возрастных автомобилей с приходом холодов сталкиваются с проблемой скопления влаги на полу. Чаще всего это связано засорением дренажных отверстий и водостоков или нарушениями в их работе. В такие моменты можно обнаружить влажные пятна под ковролином. А вода в салоне - одна из худших вещей, которая может случиться зимой.

Кроме того, что придётся сталкиваться с вечным запотеванием окон и холодом внутри, постоянно мокрые полы могут стать причиной неприятного запаха в машине и коррозии кузова. Именно поэтому урегулировать этот вопрос лучше до прихода холодов.

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Обслужить автомобильный кондиционер

Поддержание подходящего микроклимата в автомобиле обеспечат комфортную езду и избавят салон автомобиля от сырости и неприятных запахов. Обслужив кондиционер вовремя, вы скажете себе спасибо с приходом первых холодов и дождей. Сейчас на эту услугу ещё нет таких больших очередей, посему это не должно занять много времени и ожидания.

Зарядить аккумулятор и проверить его состояние

Ещё одна важная вещь, которой следует уделить внимание автомобилистам - это зарядка аккумулятора. Сделать это перед приходом холодов – очень хороший ход, ведь в тёплый период он неоднократно подвергался воздействию высоких температур и мог истощиться.

Также стоит визуально оценить уровень электролита в каждом отсеке аккумуляторной батареи и при необходимости добавить дистиллированную воду.

[info_b]Для измерения плотности электролита используется специальный прибор — ареометр. При температуре +20 °С нормальная плотность должна составлять 1,27 г/см³. Если она упала ниже 1,24 г/см³, необходимо срочно предпринять меры для её повышения и восстановления работоспособности аккумулятора, иначе с приходом холодов автомобиль может не завестись.[/info_b]

Старый неисправный аккумулятор следует выбросить (естественно, учитывая правила утилизации опасных отходов) и заменить новым, возможно, повышенной емкости.

Для уверенного запуска двигателя зимой следует вывернуть и проверить свечи зажигания (или свечи накала, если у вас дизельный двигатель). Даже недавно установленные, но некачественные свечи могли за короткий период существенно износиться.

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