Как нельзя парковаться на "автомате"? Эти 2 ошибки белорусов могут заблокировать коробку

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.09.2024 12:54 , Обновлено: 13.09.2024

Автомобили с автоматической коробкой передач на белорусских дорогах всё активнее вытесняют классическую "механику". Во многом такая тенденция связана с тем, что такие машины более просты в управлении. Однако это совсем не значит, что "автоматы" полностью застрахованы от неправильной эксплуатации и всех ошибок водителя. Так, например, многие белорусские владельцы машин с автоматом не используют ручной тормоз, полностью полагаясь на режим парковки и считая "ручник" ненужным. Рассказываем, почему так нельзя делать и как нужно парковаться правильно.

Как правильно парковаться на машине с “автоматом”?

Для тех, кто пересел с “механики” на “автомат” управление таким автомобилем может потребовать привыкания. Однако стоит отметить, что машины с АКП (автоматическая коробка передач) очень просты в управлении и интуитивно понятны.

Парковка на “автомате” кажется более простой и более удобной. Такие машины катятся самостоятельно и часто не требуют включения педали газа. В теории всё звучит просто, но у некоторых автомобилистов парковка может вызывать проблемы. Зачастую дело кроется в незнании некоторых нюансов обращения с АКП.

Так, для парковки автомобиля с АКП водители используют режим P (Park) и иногда случается, что водитель включает его ещё во время движения на машине . Это заканчивается резкой остановкой, которая оказывает серьёзную нагрузку на механизмы коробки передач и в последствии может привести к выходу передачи из строя.

Нужно помнить, что сперва необходимо полностью остановиться и только потом включить режим P.

[info_b]Режим Р (Park) в АКП — это парковочный режим, который следует выбирать при продолжительной стоянке машины. В таком положении в коробке отключены элементы управления, заблокирован выходной вал и как следствие невозможно движение машины.[/info_b]

Вторая ошибка, которую часто допускают водители, связана с парковкой в гору . Дело в том, что некоторые водители используют режим P как своего рода тормоз и не используют ручник.

Если делать так на ровной поверхности, то проблем не будет Но оставляя автомобиль на подъёме без включённого ручника, вы напрягаете блокирующий элемент трансмиссии. Это может привести к его повреждению или постоянной блокировке.

Чтобы избежать повреждений, ручник использовать нужно обязательно.

[info_b]После остановки удерживайте ногу на тормозе и затягивайте ручной тормоз, чтобы он взял на себя задачу удержания автомобиля на месте. Только после этого следует переключить автоматический селектор в положение P.[/info_b]

https://telegraf.news/auto/chto-takoe-indeks-skorosti-shin-belorusskim-voditelyam-vazhny-budut-tolko-dve-bukvy/

Что делать при блокировке АКП?

Блокировка АКП может вылиться в серьёзную проблему. Так, по возвращению в автомобиль, когда вы захотите переключить селектор из положения P в положение R или D, он может оказать явное сопротивление, и вы почувствуете сильный рывок, когда отпустите педаль тормоза.

В автомобилях с электронным селектором, напротив, будет только рывок. Как бы то ни было - это явный признак того, что вы перенапрягли механизм блокировки «автомата» и в следующий раз, припарковавшись таким же образом, можете столкнуться с тем, что попросту разблокировать его попросту не получится.

Если коробка передач не захочет переключаться с P на другой режим, то это будет явным свидетельством того, она полностью заблокирована. Применение усилия в таком случает далеко не всегда помогает, да и не рекомендуется. А в автомобилях с электронным селектором возможностей для маневрирования ещё меньше.

Единственное решение в таких ситуациях – расслабить всю систему . Для этого нужно немного подтолкнуть автомобиль в гору. Здесь вам потребуется помощь ещё одного человека.

Делать это следует с осторожностью, поскольку слишком интенсивное движения тоже может вызвать напряжение узлов машины. На больших склонах такая задача может оказаться практически невыполнимой и даже попытка тянуть машину другим транспортным средством может никак не помочь всё по той же причине, связанной с интенсивностью движения.

Как водителям снять боль в спине при помощи полотенца? Вот какие 5 вещей принесут облегчение в поездке

Как избежать проблемы с блокировкой АКП?

Для того, чтобы не оказываться в подобных ситуациях стоит всё же привыкнуть использовать ручник.

После остановки удерживайте ногу на тормозе и затягивайте ручной тормоз, чтобы он взял на себя задачу удержания автомобиля на месте. Только после этого следует переключить автоматический селектор в положение P.

Ранее Telegraf.news писал о том, что исследователи из Великобритании изучили данные Министерства транспорта и определили маневры вождения, которые ежегодно становятся причиной наибольшего количества аварий. Какие именно и применимо ли это к Беларуси?

Этот маневр водителей автоэксперты признали одной из самых частых причин ДТП. За чем нужно тщательнее следить белорусам?