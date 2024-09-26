Почему машина вибрирует после визита на СТО? Вот что нужно сделать в дороге, чтобы избежать дорогого ремонта

Опубликовано: 26.09.2024 14:26 , Обновлено: 26.09.2024

Иногда во время движения автомобиля можно почувствовать вибрацию, которая усиливается с каждой минутой. Нередко такой тревожный симптом обнаруживается после визита в автомастерскую. Игнорировать его не стоит, ведь иначе это может привести к большим расходам на ремонт. Хорошая новость в том, что ситуацию чаще всего можно исправить самостоятельно. Для этого нужно совершить остановку и провести одну непродолжительную манипуляцию.

Случается, что после визита на СТО вместо разрешения одной проблемы появляется другая - вибрация автомобиля. Её можно заметить, двигаясь на средней скорости, и обычно она уменьшается по мере ускорения.

Однако если вы вновь замедлитесь, вибрация возвращается и может усилиться. Через несколько минут она становится более интенсивной и заметной. И это время, когда нужно совершить остановку и осмотреть свой автомобиль.

Описанная выше ситуация чаще всего происходит в момент, когда ослабляются колесные болты. Характер вибраций может указать в каком колесе кроется проблема.

Когда кажется, что всю машину трясёт, проблема в заднем колесе. Когда сильнее всего вибрирует руль при движении влево-вправо - проблема в переднем колесе.

Почему колёсные болты откручиваются?

Дело в том, что во многих автомастерских используется слишком мало динамометрических ключей, которые и обеспечивают качественное затягивание болтов после установки колёс. Такая халатность со стороны работников СТО недопустима, но как показывает практика, такое случается.

“Если болты были ослаблены, механик должен был их подтянуть динамометрическим ключом, но забыл. Другого объяснения нет”, - подчеркнул автоэксперт Reidas Official.

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Что делать при появлении вибрации автомобиля?

Если вы почувствовали вибрацию после визита в гараж, которой раньше не было, то необходимо остановиться. Тормозите как можно более плавно.

Затем осмотрите своё транспортное средство. Возьмитесь за каждое колесо сверху и с большой силой начните совершать рывки в одну и другую сторону. Так, чтобы задвигалась вся машина. Проделайте такую манипуляцию с каждым колесом отдельно. Если вы почувствуете явную разницу в характере движения одного из колес по сравнению с другими, то скорее всего проблема кроется именно в плохо закрученных болтах.

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Как затянуть колёсные болты?

Даже если вы не заметили различий при рывках, то затяжку болтов на колёсах всё равно следует проверить. Для этого необходимо воспользоваться колёсным ключом, который обычно есть у каждого водителя в машине. Чаще всего его хранят в полости под полом или в стенке багажника.

Колёсный ключ - один из важнейших предметов аварийно-спасательного оборудования и должен быть с собой у каждого автомобилиста. Однако, если случилось так, что у вас его нет, то вы можете остановить случайного водителя, у которого наверняка он найдётся. К сожалению, не все ключи универсальны, так как головка винта может быть разного диаметра, но вы должны попробовать отыскать подходящий.

Проверить затяжку винтов несложно. Если их невозможно затянуть сильнее или требуется большое усилие, тогда все в порядке. Если колесные болты ослаблены, затяните их гаечным ключом.

Затягивайте их в порядке “крест на крест”, как в видеозаметке ниже.

Колесные ключи рассчитаны на ту же длину, что и усилие, необходимое для затяжки колесных болтов. Если вы не слишком высоки и сильны, вам придется приложить изрядное усилие, чтобы затянуть винты, и вы сделаете это более или менее правильно.

Зажимайте болты до тех пор, пока не почувствуете первое сопротивление, при этом некоторое движение все равно должно быть.

Перетягивать колесо не стоит. Это даже более вредно, чем если бы вы его недотянули. Туго затянутые винты только скорее раскрутятся.

Если вы затянули все болты колеса, в котором обнаружили люфт, проверьте и другие колеса и проделайте тоже самое при необходимости.

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Что делать если нет колёсного ключа?

Колёсный ключ - один из важнейших предметов аварийно-спасательного оборудования и должен быть с собой у каждого автомобилиста. Однако если случилось так, что у вас его нет, то вы можете остановить случайного водителя, у которого наверняка он найдётся. К сожалению, не все ключи универсальны, так как головка винта может быть разного диаметра, но вы должны попробовать отыскать подходящий инструмент.

Хуже обстоят дела с ситуацией, если у вас установлены противокражные болты и нет подходящей розетки. В таком случае у вас нет возможности затянуть их самостоятельно.

Если в колесе не закручен один болт, то вы можете без проблем продолжать движение. Не тормозите резко и постарайтесь двигаться со скоростью, при которой вибрация не так явна. Но, разумеется, проблему нужно решить как можно скорее, посетив автомастерскую.

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Что может произойти с расшатанным колесом?

В какой-то момент из-за разболтавшегося колеса вибрация станет настолько сильной, что вы не сможете нормально ездить. Вам придётся остановиться раньше, чем колесо слетит окончательно.

Однако ослабленное колесо (не путать с ослаблением самих болтов) может повредить шпильки колеса, ступицу или обод. Ремонт такого дефекта в автосервисе может обойтись в кругленькую сумму и дойти вплоть до 1000 долларов.

Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, впредь после визита к автомеханику проверяйте затяжку колесных болтов. Даже механик, которому вы доверяете, может совершить ошибку.

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Из-за чего ещё может вибрировать автомобиль?

Если вы проделали все вышеописанные манипуляции и убеждены, что с затяжкой колёс всё в порядке, но вибрация автомобиля при этом не исчезла, то нужно продолжить поиск причины проблемы, обратившись в автосервис.

На самом деле причин у такого явления, как вибрация автомобиля, бывает множество, и это может свидетельствовать о самых разных проблемах. Например, указывать на неполадки с приводами и Шрусами колёс, опорами двигателя либо гидротрансформатора. А иногда причина может крыться в наличии шишек на шинах, деформации диска либо в банальном налипании грязи на колёса, что особенно характерно для зимнего периода. Как бы то ни было, проблему нельзя игнорировать.

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