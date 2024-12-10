В ГАИ рассказали, когда начнут рассылать белорусским водителям «письма счастья» за неправильную остановку и проезд на «красный»

Опубликовано: 10.12.2024 12:12 , Обновлено: 10.12.2024

В Госавтоинспекции Минска рассказали о ходе эксперимента по интеграции "умных камер" на дорогах. Тестировать систему слежения за правилами остановки и стоянки, а также проезда перекрёстков начали уже давно, а теперь готовы начать рассылать "письма счастья" нарушителям в автоматическом режиме. Узнали, когда начнут "автоматически" штрафовать за неправильную остановку, а когда - за проезд на "красный".

Заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович в интервью госизданию sb.by пояснил, что с точки зрения автоматики, такие нарушения, как проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора относится к категориям “сложных”. Если для контроля за проездом по полосе общественного транспорта или наличия у водителя обязательной страховки достаточно нескольких камер, то чтобы следить за более сложными нарушениями, камеры нужно ставить не только непосредственно на перекрестке, но и на подъезде к нему, и на удалении.

Пока систему “оттачивают” на экспериментальном участке — на пересечении улиц Богдановича и Широкая. Уже сейчас, по словам Ливановича, точность программы, фиксирующей проезд на “красный”, доведена до “практически безошибочной”. Полноценно запустить ее в работу в автоматическом режиме пообещали силу в 2025 году , для начала - на пяти перекрёстках столицы.

[info_b]Напомним, что за проезд на красный сигнал светофора водителя в Беларуси могут оштрафовать на 1 — 5 базовых величины (то есть до 200 рублей сегодня). За повторное нарушение, совершённое в течение года, максимальный штраф возрастает в два раза — до 10 базовых или 400 рублей сегодня.

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Впрочем, в отдельных случаях водителя также могут дополнительно привлечь к ответственности за создание аварийной обстановки, выписав штраф на 3 — 20 базовых величин (то есть до 800 рублей ) с возможным лишением прав на срок до 2 лет. Уголовная ответственность в случае проезда на красный может наступить в случае ДТП, приведшего даже к менее тяжкими последствиями для пострадавших.[/info_b]

А вот получать письма из ГАИ со штрафами за нарушения правил остановки и стоянки, зафиксированные системой автоматически, белорусские водители начнут уже с декабря . Как рассказал замначальника столичной ГАИ, под контроль в автоматическом режиме попадут сразу 10 зон в Минске , расположенных в районе крупных пересадочных узлов, спортивных комплексов, а также объектов республиканского значения (точные адреса в ГАИ пока не назвали).

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[info_b]За остановку или стоянку с нарушением действующих Правил дорожного движения предусмотрен штраф в 1 базовую величину ( 40 рублей сегодня). Для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин и прицепов этот штраф составляет 5 базовых величин ( 200 рублей ).

Кроме того, за неправомерную стоянку на месте, специально выделенном для стоянки транспортных средств инвалидов, можно поплатиться штрафом в 2 базовые величины ( 80 рублей ).[/info_b]

Ещё одно нарушение, за которым ГАИ планирует вести автоматический контроль - правила пересечения железнодорожных переездов. Его пообещали апробировать в ближайшее в Минской области.

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В качестве перспективных направлений работы автоматической системы, сферы применения которой постоянно расширяют, в ГАИ назвали следующие:

движение по запрещенным для зонам, например, для мотоциклистов - по проспекту Независимости и улице Ленина в ночное время, для грузовиков - по центральным проспектам Минска,

вычисление водителей, лишенных прав за пьяное вождение.

Ранее Telegraf.news рассказал, что столичная ГАИ также продолжила расширять сеть камер, фиксирующих среднюю скорость движения транспорта. Так, в конце октября такую камеру запустили на ещё одном участке дорог на подъезде к Минску. При этом по камерам средней скорости ГАИ может отслеживать в том числе и наличие у владельца авто действующего разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Будут проверять, есть ли техосмотр? ГАИ запустила камеры средней скорости ещё на одном участке на подъезде к Минску

Кстати, о камерах скорости на белорусских дорогах с 1 декабря начали предупреждать по-новому. Теперь информирующий об этом знак должна сопровождать ещё и табличка.

ГАИ рассказала белорусам, как по-новому стали предупреждать о камерах на дорогах