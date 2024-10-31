Будут проверять, есть ли техосмотр? ГАИ запустила камеры средней скорости ещё на одном участке на подъезде к Минску

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Опубликовано: 31.10.2024 10:45 , Обновлено: 01.11.2024

Столичная Госавтоинспекция объявила о запуске камер, фиксирующих среднюю скорость движения транспорта, на ещё одном участке дорог на подъезде к Минску. Новые камеры, которые, как сообщали ранее, должны фиксировать и наличие действующего техосмотра, заработали с 14:00 30 октября.

Как пояснили в ГАИ, теперь фиксировать среднюю скорость транспорта по камерам будут на участке Смиловичского тракта: от транспортной развязки, ведущей в микрорайон Сосны (улицы Красина и Могилевская), до переулка Малый Тростенец в направлении города.

[info_b]Всего в Беларуси на данный момент 16 участков дорог, на которых ведётся контроль средней скорости. Все их можно найти на карте СЗАО “Безопасные дороги” по ссылке.[/info_b].

Участок дороги, на котором ведётся контроль средней скорости, согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД), обозначается следующими дорожными знаками (первый установлен в начале зоны контроля, второй - в конце зоны, контролируемой камерами):

В ГАИ напомнили, что водителю запрещается превышать скорость движения, установленную:

дорожным знаком «Ограничение максимальной скорости»,

дорожным знаком «Зона с ограничением максимальной скорости движения»,

положениями ПДД.

[info_b]Напомним, что наказание за превышение скорости в Беларуси напрямую зависит от того, на сколько водитель превысил скорость. Так, сейчас действуют следующие штрафы:

от 10 до 20 км/ч — до 1 базовой величины (сейчас 40 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 базовых величин (до 120 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 базовых величин (до 400 рублей);

более чем на 40 км/ч — от 8 до 12 базовых величин (до 480 рублей).

Если водитель повторно в течение года превысил скорость более чем на 20 км/ч, штраф вырастает в разы — от 5 до 15 базовых величин (то есть до 600 рублей). В этом случае водителя также могут лишить прав на срок до одного года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что по камерам средней скорости ГАИ может отслеживать в том числе и наличие у владельца авто действующего разрешения на допуск к участию в дорожном движении. По словам генерального директора предприятия “Белтехосмотр” Юрия Ленчевского, за этим также могут следить датчики контроля скорости и камеры мониторинга, а в скором времени будут следить и камеры наружного видеонаблюдения.

Теперь точно? «Белтехосмотр» сообщил, когда все камеры начнут ловить машины без ТО

Если поискать фото “писем счастья” за отсутствие техосмотра, которые водители выкладывали в Сети за последнее время, можно заметить, что камеры контроля средней скорости действительно фиксировали, а затем и передавали данные в центр нарушений, откуда впоследствии водителям приходили штрафы ГАИ.

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