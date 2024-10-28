В ГАИ рассказали белорусам, для кого на светофорах "бело-лунный сигнал"

Опубликовано: 28.10.2024 16:39 , Обновлено: 28.10.2024

Столичная Госавтоинспекция напомнила белорусам, для кого на светофорах загорается "бело-лунный сигнал". Таким цветом, согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД), подсвечивают дополнительные секции светофора, которых изображается силуэт пешехода со стрелкой.

Такой сигнал используется, чтобы дополнительно предупредить водителя о том, что при повороте необходимо предоставить преимущество пешеходам, поскольку им в этот момент также загорается разрежающий “зелёный” сигнал светофора.

За нарушение этого требования ПДД и непредоставление пешеходу преимущества в движении водителю грозит штраф - от 1 до 5 базовых величин (то есть от 40 до 200 рублей сегодня), предупредили в ГАИ Минска.

Ранее Telegraf.news рассказал, когда жёлтый сигнал светофора “равнозначен красному” и когда пешеходам разрешается идти на переходе на запрещающий сигнал.

В ГАИ Минска рассказали, когда жёлтый сигнал светофора «равнозначен красному». А когда можно идти на запрещающий?

Кроме того, ранее в ГАИ напомнили белорусским водителям об опасности, которую таит в себе жёлтый сигнал. Именно он, как отметили инспекторы, включается “одновременно для всех направлений”, а несоблюдение его требований может не только спровоцировать аварию, но и “ударить” по кошельку водителя.

Штраф до 200 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о цвете светофоров, который включается для всех одновременно