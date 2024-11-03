Оштрафовали уже 20 водителей. В ГАИ назвали перекрёсток в Минске, где камеры «ловят» проезд на «красный»

Опубликовано: 03.11.2024 09:33 , Обновлено: 03.11.2024

В столичной Госавтоинспекции назвали конкретный перекрёсток в Минске, на котором установлена камера, в автоматическом режиме фиксирующая нарушения проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. По данным инспекции, благодаря ей за месяц уже привлекли к административной ответственности порядка 20 водителей.

О тестировании системы автоматической фиксации нарушений ПДД на днях в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. Пока в рамках пилотного проекта данные передаются в ГАИ лишь с одной камеры - на пересечении улиц Богдановича и Широкая.

По словам Бабича, привлекают к ответственности за такие нарушения “не в автоматическом режиме, а на общих правилах, согласно Кодексу об административных правонарушениях”.

[info_b]В ГАИ напомнили, что за проезд на красный сигнал светофора водителя в Беларуси могут оштрафовать на 1 - 5 базовых величины (то есть до 200 рублей сегодня). За повторное нарушение, совершённое в течение года, максимальный штраф возрастает в два раза - до 10 базовых или 400 рублей сегодня.

Впрочем, в отдельных случаях водителя также могут дополнительно привлечь к ответственности за создание аварийной обстановки, выписав штраф на 3 - 20 базовых величин (то есть до 800 рублей) с возможным лишением прав на срок до 2 лет. Уголовная ответственность в случае проезда на красный может наступить в случае ДТП, приведшего даже к менее тяжкими последствиями для пострадавших.[/info_b]

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Говоря о принципе работы тестируемой системы, Бабич пояснил, что для этого перекресток оборудовали камерами видеонаблюдения, которые позволяют в автоматическом режиме проверять следующую информацию:

какой сигнал светофора горит в момент въезда транспортного средства на перекресток,

какой сигнал горит в момент пересечения стоп-линии.

“В последующем аналитика обрабатывает данную информацию и выдаёт нам в автоматическом режиме зафиксированное правонарушение”, - объяснил принцип работы электронной системы представитель Госавтоинспекции.

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В ГАИ пообещали, что в полную силу система заработает уже в следующем году. По словам Бабича, в первую очередь установить подобные камеры планирую на перекрестках, “отличающихся повышенной аварийностью”. В столичной инспекции наметили уже пять перекрёстков, которые “требуют первоочередного внимания”, однако, какие именно участки столичных улиц имеются ввиду, Бабич не уточнил.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этой неделе столичная ГАИ также объявила о запуске камер, фиксирующих среднюю скорость движения транспорта, на ещё одном участке дорог на подъезде к Минску. Ранее сообщалось, что такие камеры будут фиксировать и наличие действующего техосмотра.

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