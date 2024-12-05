ГАИ рассказала белорусам, как по-новому стали предупреждать о камерах на дорогах

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Опубликовано: 05.12.2024 13:00 , Обновлено: 05.12.2024

В ГАИ Брестской области рассказали, что с 1 декабря начали по-новому предупреждать о камерах скорости на дорогах. Так, информирующий об этом знак теперь сопровождает табличка.

В частности, дорожный знак 1.36 «Контроль установленной скорости движения транспортных средств» с начала зимы устанавливают совместно с табличкой 7.2.1 «Зона действия».

Знак 1.36 «Контроль установленной скорости движения транспортных средств»

Пример таблички "Зона действия"

В ГАИ [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/56475” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что указанное на табличке расстояние, в зависимости от условий движения и места установки датчиков контроля скорости, может быть от 300 метров до 1,5 километров.

Фото: av.by

При этом, добавили в ведомстве, в зоне действия этого дорожного знака вместе с такой табличкой место установки датчика может изменяться.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали в конце ноября об экспериментальной разметке, которую нанесли на четырех автомобильных трассах региона. Она представляет собой большие белые кривые стрелки, которые, по словам ГАИ, должны предупреждать водителей о приближении участка, где запрещен обгон.

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Также мы рассказывали, что в восточной Польше водители могут столкнуться с очень необычным знаком, который появился на дорогах недавно. К хорошо известному треугольнику с восклицательным знаком добавили табличку, сообщающую о хомяках.

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