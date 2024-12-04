"Неужели этим занялись?" — Милиция Минска предупредила об эвакуации за такую парковку. Белорусы попросили увеличить штраф до 200 рублей

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Опубликовано: 04.12.2024 15:25 , Обновлено: 04.12.2024

Милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором напомнила белорусам о некоторых правилах парковки. По словам инспектора, зачастую причинами ДТП являются автомобили, которые ограничивают обзор на выездах со дворов и прилегающих территорий.

Согласно ПДД Беларуси, остановка и стоянка на перекрёстках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части строго запрещена. Исключение составляют лишь жилые зоны и трёхсторонние перекрёстки со сплошной линией горизонтальной дорожной разметки или сплошной разделительной полосой.

“Сотрудники ГАИ вправе эвакуировать транспортное средство, если оно создаёт угрозу безопасности дорожного движения. За нарушение правил парковки водителю грозит штраф в размере 1 БВ (40 рублей. — Прим. Ред.)”, — подчеркнули в Минской милиции.

В ответ на такое напоминание некоторые пользователи TikTok обрадовались, что проблемой “наконец-то занялись” и предложили увеличить штраф в 5 раз, до 200 белорусских рублей. По мнению других, “жесть — это когда ставят около пешеходных”.

“Одна базовая — это как-то мало. Хотя бы пять, а то во дворе машинку каждый день эвакуируют, а толку ноль. Он всё равно ставит, как хочет”, — пожаловался в комментариях один из белорусов. В ответ прилетело: “Одна базовая — это штраф за парковку. Ещё +300 — за эвакуатор!”

“Да, больная тема — эти стоящие авто. Действительно опасно выезжать из-за них”, — поделился мнением ещё один пользователь TikTok. Другой высказал противоположную точку зрения: “Умники! А если негде ставить, что делать?!”

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать «этот колхоз» с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

«Займитесь ими» — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог «этот колхоз»