"Придёт такое же г****" - На новых Lada Vesta обнаружили ещё десяток неприятностей

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Опубликовано: 28.07.2023 15:28 , Обновлено: 28.07.2023

Автовладельцы Lada Vesta в добавок к уже существующим проблемам с «разнотоном», «тормозами» и сбоям в электрике, обнаружили в машине еще с десяток разных проблем.

Например, стабилизатор поперечной устойчивости, который «начинает стучать практически сразу после покупки автомобиля», написала “Лада.Онлайн”.

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[info_b]Ранее с подобным стуком сталкивались владельцы Lada Vesta 2015-2019 годов выпуска. Тогда АвтоВАЗу удалось справиться с ситуацией, заменив штангу стабилизатора старого образца по гарантии. Автопроизводитель перешёл на другой стабилизатор, который уже не вызывал нареканий к качеству, но с введением санкций, АвтоВАЗу пришлось снова сменить поставщика, и проблема опять дала о себе знать.[/info_b]

Вот такие в интернете на новую деталь пишут отзывы. Это один из них:

«Тут тоже не обошлось без косяков, примерно на пробеге 9000 км при проезде лежачего полицейского появился звук удара метал об метал […] Доехав в сервис, подняв машину выяснилось что стаб гуляет в лево и вправо свободно, при этом болт стабилизатора при проезде лежачего начал бить об подрамник. На следующий день поехал к официалам, подняв и осмотрев стабилизатор пришли к выводу что на более ранних моделях ставили стабилизаторы с завулканизированными втулками, а сейчас просто стаб без каких либо ограничителей (стояли ещё на более ранних версиях) и он живёт своей жизнью. Дали запрос на завод по гарантии, но сказали что скорее всего придёт такое же г**но”.

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С какими еще проблемами сталкивались автовладельцы LADA Vesta?

Ранее хозяева Lada Vesta жаловались на неравномерное окрашивание, сложности с заменой тормозных колодок. Также владельцы “Лады” сталкивались с “глюками” в электрике. Среди последних:

спидометр хаотично дергается;

зарядка АКБ то есть, то ее нет;

при езде включается самопроизвольно аварийная сигнализация;

самопроизвольно срабатывает центральный замок.

На АвтоВАЗе на это сказали, что в курсе этих проблем и работают над их решением. Возможным решением этих дефектов будет обновление прошивки, отметил ixbt.

Вот еще на что жалуются хозяева этой машины:

на 3-ей передаче в диапазоне 3000об/мин вибрация ручки переключения передач, стянул пластиковым хомутом между тросики КПП;

нет усилителя (балки) заднего бампера;

фаркоп от дорестайлинговой Весты на NG не подходит (имейте это ввиду);

нет ESP;

нет круиз контроля (хотя кнопки на руле есть);

нет датчика угла поворота колёс;

нет фальшпола в багажнике;

нет зеркал в солнцезащитных козырьках;

нет очечника;

пластиковая заглушка замка на водительской двери отличается (желтизной) по цвету от кузова. Штатная виброизоляция внутри дверей не прикатана;

внизу двери там, где дренажные отверстия лежит штатный сплэн, которым заклеивают технологические отверстия под картами дверей, похоже забыли приклеить;

нет влагозащитных шторок, которые закрывают от воды динамики и электрику дверей;

из аудиоподготовки только проводка, динамиков нет.

[info_b] Производство LADA Vesta запустили на заводе «АвтоВАЗа» в марте 2023 года. Модель доступна с двумя 1,6-литровыми ДВС на выбор: 8-клапанным мощностью 90 л.с. и 16-клапанным мощностью 106 л.с. Пару обоим агрегатам составляет 5-ступенчатая МКПП. Продают ее в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.[/info_b]

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Lada Vesta все?

24 июля в инсайдерском пабликеAvtograd News во «ВКонтакте» появилась информация, что АвтоВАЗ прекратил сборку автомобилей Lada Vesta. По их данным, на ВАЗе сборка автомобилей больше Vesta не производится, а персонал частично занят отработкой ранее собранных некомплектных автомобилей.

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“АвтоВАЗ прекратил сборку Lada Vesta NG. Теперь завод будет заниматься доработкой некомплектных машин”, - уверяет инсайдер.

Напомним, ранее Телеграф писал, что «БелДжи» отправил в автосалоны белорусский кроссовер:

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