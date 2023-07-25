В ГАИ рассказали, что делать белорусам, если машина влетела в яму на дороге. А ущерб возместят?
Ямы, выбоины и прочие дефекты дорожного покрытия нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий на белорусских дорогах и зачастую наносят ощутимый материальный ущерб автовладельцам. Как им поступать в случае подобного ДТП и можно ли потребовать возмещения ущерба за порчу транспортного средства, объяснил начальник Гомельской районной Госавтоинспекции Андрей Ерошевич.
Как пояснили в ГАИ, любая авария, спровоцированная ямой на дороге, относится к категории ДТП - “со всеми вытекающими для водителя обстоятельствами”. В интервью районной газете “Маяк” Андрей Ерошевич озвучил алгоритм действий водителя в случае подобного ДТП:
- немедленно остановиться,
- включить аварийную световую сигнализацию,
- выставить знак аварийной остановки.
- организовать ограждение критического дефекта дорожного покрытия подручными средствами,
- вызвать сотрудников ГАИ.
Дорожные инспекторы обязаны будут оформить ДТП, провести разбирательство, установить виновника аварии и выдать справку с указанием виновника ДТП.
“Как правило, в подобных случаях виноват балансодержатель, который ненадлежащим образом обслуживает эту дорогу. Он должен регулярно проводить специальные осмотры, а также учитывать информацию ГАИ и автовладельцев об обнаруженных дефектах. Их он обязан заносить в специальный журнал учета и в сроки, установленные законодательством, устранять”, - пояснил Ерошевич. По его словам, за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по содержанию дорог балансодержателя могут оштрафовать на 4 - 20 базовых величин ( 148 - 740 рублей сегодня) по статье 18.32 КоАП.
Касательно возмещения материального ущерба владельцу пострадавшего авто, представитель ГАИ озвучил два возможных варианта:
- Если участок дороги застрахован или у водителя есть комплексная страховка КАСКО, то он может обратиться в страховую службу.
- За возмещением ущерба можно также обратиться напрямую в организацию, в ведении которой находится аварийный участок дороги.
Между тем, в Госавтоинспекции Минска на днях озвучили статистику по ДПТ, в которых авто серьёзно пострадали именно из-за ненадлежащего содержания дорожного покрытия. Только в столице с начала года зарегистрировали 23 подобных аварии.
Как сообщил заместитель начальника УГАИ МОБ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, дорожные инспекторы с января выявили уже 1375 недостатков дорожного покрытия, за что к ответственности привлекли 41 должностное лицо, передало агентство БелТА.
Напомним, в 30 апреля в Telegram-канале ГАИ Минска работает специальный чат-бот для сообщений о выбоинах на дорогах. Горожане могут отправлять туда фото и координаты дорожных ям для оперативного их устранения.
ГАИ предложила белорусам жаловаться на плохие дороги в чат-боте. Но пока только в одном городе