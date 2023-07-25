В ГАИ рассказали, что делать белорусам, если машина влетела в яму на дороге. А ущерб возместят?

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Опубликовано: 25.07.2023 12:05 , Обновлено: 25.07.2023

Ямы, выбоины и прочие дефекты дорожного покрытия нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий на белорусских дорогах и зачастую наносят ощутимый материальный ущерб автовладельцам. Как им поступать в случае подобного ДТП и можно ли потребовать возмещения ущерба за порчу транспортного средства, объяснил начальник Гомельской районной Госавтоинспекции Андрей Ерошевич.

Как пояснили в ГАИ, любая авария, спровоцированная ямой на дороге, относится к категории ДТП - “со всеми вытекающими для водителя обстоятельствами”. В интервью районной газете “Маяк” Андрей Ерошевич озвучил алгоритм действий водителя в случае подобного ДТП:

немедленно остановиться,

включить аварийную световую сигнализацию,

выставить знак аварийной остановки.

организовать ограждение критического дефекта дорожного покрытия подручными средствами,

вызвать сотрудников ГАИ.

Дорожные инспекторы обязаны будут оформить ДТП, провести разбирательство, установить виновника аварии и выдать справку с указанием виновника ДТП.

“Как правило, в подобных случаях виноват балансодержатель, который ненадлежащим образом обслуживает эту дорогу. Он должен регулярно проводить специальные осмотры, а также учитывать информацию ГАИ и автовладельцев об обнаруженных дефектах. Их он обязан заносить в специальный журнал учета и в сроки, установленные законодательством, устранять”, - пояснил Ерошевич. По его словам, за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по содержанию дорог балансодержателя могут оштрафовать на 4 - 20 базовых величин ( 148 - 740 рублей сегодня) по статье 18.32 КоАП.

Касательно возмещения материального ущерба владельцу пострадавшего авто, представитель ГАИ озвучил два возможных варианта:

Если участок дороги застрахован или у водителя есть комплексная страховка КАСКО, то он может обратиться в страховую службу.

За возмещением ущерба можно также обратиться напрямую в организацию, в ведении которой находится аварийный участок дороги.

Между тем, в Госавтоинспекции Минска на днях озвучили статистику по ДПТ, в которых авто серьёзно пострадали именно из-за ненадлежащего содержания дорожного покрытия. Только в столице с начала года зарегистрировали 23 подобных аварии.

Как сообщил заместитель начальника УГАИ МОБ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, дорожные инспекторы с января выявили уже 1375 недостатков дорожного покрытия, за что к ответственности привлекли 41 должностное лицо, передало агентство БелТА.

Напомним, в 30 апреля в Telegram-канале ГАИ Минска работает специальный чат-бот для сообщений о выбоинах на дорогах. Горожане могут отправлять туда фото и координаты дорожных ям для оперативного их устранения.

ГАИ предложила белорусам жаловаться на плохие дороги в чат-боте. Но пока только в одном городе