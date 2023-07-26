Пока Tesla обещает. МАЗ показал фото первого электрогрузовика. Почему чёрно-белое и с рогами?

📷 Фото

Опубликовано: 26.07.2023 16:57 , Обновлено: 26.07.2023

В тг-канале «АВТОЗАВОДЕЦ МАЗ» опубликовали снимок старой советской машины, грузовика, который работал на электродвигателе.

Как тебе такое, Илон Маск?

Речь идет про МАЗ-525 ХТТУ. В 1954 году советские разработчики объединили карьерный самосвал и троллейбус, получив уникальную модель. Это своего рода троллейвоз самосвал, который оснащался двумя троллейбусными электродвигателями общей мощностью 172 кВт (230 л.с.).

Передача электроэнергии от электростанции к электродвигателям осуществлялась таким же образом, как и у обычных троллейбусов: по маршруту их работы натягивались провода, которых электросамосвалы касались двумя дугами, установленными на крыше.

Volkswagen нашел замену России для сборки своих авто. Polo Sedan вернется?

Труд водителей на таких машинах был легче, чем на обычных самосвалах, производительность троллейвозов по сравнению с ними была выше на 76%, а стоимость тонно-километра ниже на 39%. Но в целом эксплуатация троллейвозов была признана нецелесообразной (точнее, признана целесообразной, но при выполнении целого ряда условий, что было невозможно на практике).

Конечно, это не полноценный электромобиль, но тем не менее – еще в 50-х годах в советском автомобилестроении двигались в этом направлении.

А что там Tesla?

Седельный тягач на электротяге Tesla Semi всё еще остается мечтой – начало производства грузовикавновь отложили.

О начале серийного производства электрического грузовика Илон Маск сообщил еще осенью 2022 года. Но с тех пор компания выпустила всего несколько десятков тягачей. Более того, недавно Маск признал, что от планов выпуска в 2024 году 50 000 пришлось отказаться. Массовое производство электрогрузовика начнется позже. Причин две: дефицит аккумуляторных батарей и задержка с вводом в строй завода, который должен производить батареи и грузовики.

https://telegraf.news/auto/beldzhi-otpravil-v-avtosalony-belorusskij-krossover-chto-s-komplektaciej-cenoj-i-kogda-v-prodazhe/

Зачем на зеркале заднего вида в авто нужен рычажок? Может спасти вам жизнь