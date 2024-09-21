ГАИ предупредила белорусов об опасной «плёнке» на осенних дорогах. К чему ещё сказала готовиться?

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Опубликовано: 21.09.2024 15:07 , Обновлено: 21.09.2024

Госавтоинспекция решила заранее предупредить белорусских водителей об осенних факторах риска, которые после лета с непривычки могут застать врасплох на дороге. Инспекторы назвали пять главных сезонных опасностей и дали советы, как правильно на них реагировать.

Несмотря на то, что сентябрь в Беларуси выдался на удивление тёплым и сухим, не стоит забывать о том, что на календаре давно уже не лето. Следовательно, похолодание и затяжные дожди и даже первые ночные заморозки не за горами. В официальном Telegram-канале МВД Беларуси инспекторы ГАИ озвучили пять главных осенних фактора, к которым следует готовиться водителям в ближайшее время:

Дождь

Специалисты отметили, что в дождливую погоду на дороге существенно снижается видимость, но опасность заключается не только в этом. Дело в том, что в дождь резко ухудшается сцепление с дорожным покрытием, из-за чего водитель может потерять контроль над машиной.

“Особенную осторожность следует проявлять при выпадении первых капель: в сочетании с пылью и брызгами масла на проезжей части образуется плёнка, на которой колёса попросту скользят. Через некоторое время вода очистит покрытие, движение станет более безопасным,” - дали свои рекомендации в ГАИ.

Лужи

А вот образующиеся после интенсивных дождей крупные лужи таят в себе другую опасность - уход в аквапланирование и неуправляемый занос.

“По возможности объезжайте их, так как вода может скрывать глубокую яму. Перед такой преградой заранее снижайте скорость, чтобы избежать возникновения эффекта аквапланирования и неуправляемого заноса,” - посоветовали инспекторы.

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Листопад

Опавшие листья, которые так картинно смотрятся, особенно, на загородных трассах, могут также представлять серьёзную опасность для водителей. После дождя, намокая, они также усиливают скольжение шин, к чему следует быть готовым водителю.Приближаясь к занесённому листьями участку, следует снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

“Кроме того, опадающие листья могут забивать воздуховоды и место под “дворниками”, что приводит к ухудшению обзорности. Перед поездкой очистите автомобиль”, - дали водителям дополнительную рекомендацию в ГАИ.

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Туман

Ещё одним красивым, но потенциально опасным атрибутом осени является туман, который в некоторые дни может не рассеиваться даже с восходом солнца. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге в туманную погоду, эксперты рекомендуют в обязательном порядке пользоваться ближним светом и противотуманными фарами, а также отказаться от необязательных маневров на дороге. Кроме того, специалисты советуют в условиях тумана увеличивать дистанцию и боковой интервал.

“Помните: в таких условиях расстояния кажутся больше, чем есть на самом деле”, - предупредили в ГАИ.

Если же туман сгущается настолько, что продолжать движение просто опасно, инспекторы посоветовали действовать по следующему сценарию:

включить аварийную световую сигнализацию,

плавно снизить скорость,

свернуть с проезжей части.

Короткий световой день

В условиях более короткого светового дня, по словам инспекторов ГАИ, от водителя “требуется максимум собранности”, особенно - при подъезде к пешеходным переходам и вблизи школ и детских садов. Водителям рекомендовали тщательно следить за исправностью световых приборов и по возможности выбирать освещенные трассы. Особую осторожность посоветовали проявить на тех участках дорог, где вероятен выход диких животных. Там рекомендовали снижать скорость до той, “которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия”.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что с наступлением осени Госавтоинспекция дала сезонные рекомендации не только белорусским водителям, но и пешеходам. Отдельным участникам дорожного движения инспекторы пригрозили “самыми жесткими мерами”.

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Тематические сезонные “профилактические мероприятия”, связанные с сокращением светового дня, в ГАИ объявили по всей Беларуси до 24 сентября. Правоохранители пообещали уделить “особое внимание” всем участникам дорожного движения, и особенно — в тёмное время суток, поскольку с наступлением осени количество ДТП увеличивается.

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