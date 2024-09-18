ГАИ объявила 6-дневные «сезонные» рейды по всей Беларуси. Кому пообещали «особое внимание»?

Опубликовано: 18.09.2024 14:06 , Обновлено: 18.09.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о проведении "профилактических мероприятий" на протяжении 6 дней, с 19 по 24 сентября. Правоохранители пообещали уделить "особое внимание" всем участникам дорожного движения, и особенно — в тёмное время суток, поскольку с наступлением осени количество ДТП увеличивается.

Так, в связи с сокращением светового дня ГАИ запланировала провести рейды “по обеспечению безопасности” уязвимых участников дорожного движения. Особое внимание правоохранители решили направить на предупреждение ДТП в тёмное время суток, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что инспекторы “доведут до населения” правила безопасного поведения, в том числе при движении на велосипедах и средствах персональной мобильности (электросамокатах, сигвеях, моноколёсах и т.д.). Также в ГАИ пообещали разъяснить меры безопасности на пешеходных переходах “с учётом сезонного фактора”, и особенно — напомнить о необходимости фликеров.

В МВД подчеркнули, что проведение рейдов по отработке наиболее аварийно-опасных участков дорог и пешеходных переходов запланировано с привлечением к ответственности всех, кто нарушает ПДД. Речь идёт о велосипедистах, пешеходах и водителях, которые “игнорируют соблюдение скоростных режимов и правила проезда переходов”.

“С начала года на дорогах страны в ДТП погибли 67 пешеходов и 27 велосипедистов, в каждом пятом случае погибшие находились в состоянии опьянения. В случае обнаружения на дороге нетрезвых пешеходов и велосипедистов сообщайте их координаты по телефону 102”, — порекомендовали в МВД Беларуси.

На что обратить внимание водителям и пешеходам?

В ГАИ обратили внимание, что сейчас водителям нужно перестроиться на новые условия на дорогах и проявить «предельную внимательность» из-за сокращения светового дня. Им рекомендовали следующее:

выбирать безопасную скорость движения,

учитывать при движении погодные условия и видимость,

усиливать внимание при проезде опасных участков вблизи лесных массивов.

Дали свои рекомендации в Госавтоинспекции и пешеходам:

пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах,

перед тем, как переходить дорогу, убедиться в том, что водители вас заметили и пропускают,

в тёмное время суток надевать световозвращающие элементы.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гомельской области инспекторы запланировали «массированную отработку» дороги М-10 «Граница РФ – Гомель — Кобрин» для «предупреждения совершения ДТП и раскрытия преступлений». Наряды дорожно-патрульной службы пообещали выставить в местах, где «повышенная вероятность» совершения ДТП.

ГАИ пересела на гражданские авто для «массированной отработки» дороги в одной области Беларуси. А где начали 7-дневные рейды?