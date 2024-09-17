ГАИ дала рекомендации белорусским водителям в связи с сокращением светового дня и пригрозила "самыми жесткими мерами"

Опубликовано: 17.09.2024 10:24 , Обновлено: 17.09.2024

С наступлением осени Госавтоинспекция дала сезонные рекомендации белорусским водителям, а также пешеходам. В первую очередь изменение привычного поведения на дорогах, по словам инспекторов, должно быть обусловлено сокращением светового дня. Отдельным участникам дорожного движения инспекторы пригрозили "самыми жесткими мерами".

[info_b]По данным МВД, только за прошлые выходные 14-15 сентября, на дорогах Беларуси произошло 288 аварий с материальным ущербом, в 18 ДТП погибли 2 человека, ещё 18 получили травмы. Инспекторы задержали 107 нетрезвых водителей и остановили 236 фактов бесправников.

Штрафы за превышение скорости за два дня получили более 1,1 тысячи водителей. Пешеходов и велосипедистов к ответственности за нарушения ПДД привлекли даже больше - свыше 1,5 тыс. человек. Треть нарушений - это также пьяное вождение и отсутствие фликера в тёмное время суток.[/info_b]

В ГАИ обратили внимание на то, что сейчас водителям необходимо перестроиться на новые условия на дорогах и проявить “предельную внимательность” из-за сокращения светового дня. Водителям рекомендовали следующее:

выбирать безопасную скорость движения,

учитывать при движении погодные условия и видимость,

усиливать внимание при проезде опасных участков вблизи лесных массивов.

Дали свои рекомендации в ГАИ и пешеходам:

пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах,

перед тем, как переходить дорогу, убедиться в том, что водители вас заметили и пропускают,

в тёмное время суток надевать световозвращающие элементы.

“Обращаем внимание: за грубые нарушения ПДД будут применяться самые жесткие меры ответственности”, - предупредили в ГАИ.

Новость Телеграф

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