Как быстро водителям нужно убирать опавшие на авто листья? Вот что говорят эксперты

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Опубликовано: 20.10.2023 12:06 , Обновлено: 20.10.2023

Осень приносит водителям всевозможные проблемы, поэтому автоэксперты делятся своими хитростями, как их победить. Одной из них являются опавшие на машину листья, которые могут серьезно повредить транспортное средство. Эксперт по вождению рассказал, как вам стоит действовать, если на кузове вашего авто оказались осенние "дары".

Так, на внешней части листа выделяется воскообразное вещество, известное как кутикула (защитный слой). Оно становится липким при взаимодействии с водой, поэтому листья и прилипают к лакокрасочному покрытию авто пишет Way.

Осины, клены и дубы относятся к деревьям с высоким содержанием кислот. Именно их листья больше всего разъедают прозрачное покрытие автомобильной краски и верхние слои отдельных компонентов, таких как пластик, стекло и резина.

Если лист оставить на машине на длительное время, то на ней могут появиться пятна, которые можно будет удалить только с помощью коррекции лакокрасочного покрытия. А в результате длительного воздействия образуется ржавчина.

Поэтому периодический осмотр автомобиля на наличие листьев и усиленная мойка в течение осени помогут избежать появления этих досадных пятен.

Удалять сухие листья с автомобиля следует каждый день , как только вы их увидели. Причем, вручную, по одному, так как метлы и воздуходувки могут повредить краску автомобиля.

[info_b] То есть, если листья полежали на авто ночь, то ничего страшного не случится. Но если прошли сутки и более — риск повреждения покрытия намного выше.[/info_b]

А водителям, не имеющим возможности оставить автомобиль в закрытом помещении (например, в гараже), полезно приобрести чехол для автомобиля.

Еще осенью можно усилить защиту кузова автомобиля, нанеся на него восковое покрытие. Засохшие листья с большей вероятностью соскользнут с вощеной поверхности автомобиля.

Как еще могут навредить листья?

К слову, прилипание — не единственная проблема. Также листья на дороге снижают сцепление с дорогой, что может привести к аварии при повороте. Эта проблема усугубляется, когда к листьям примешивается вода, снег и лед.

Кроме того опавшие листья засоряют радиатор и вызывают проблемы с перегревом.

Листья также могут забивать фильтры, включая воздухозаборник, застревать между тормозными суппортами и роторами и даже вызывать проблемы с рулевым управлением.

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