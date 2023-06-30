Каждый белорус может потерять контроль над авто во время дождя. Как избежать аквапланирования?

Опубликовано: 30.06.2023 13:00 , Обновлено: 29.06.2023

Потеря контроля над автомобилем может быть пугающим опытом. Если вы когда-нибудь чувствовали, как ваша машина скользит по залитому водой участку дороги, то, скорее всего, вы столкнулись с аквапланированием. Знание того, что делать в таких случаях, может помочь вам избежать аварии. Как же предотвратить аквапланирование и что делать, если это произошло?

Что такое аквапланирование?

Аквапланирование — это разделение между поверхностью шины и дорогой, создаваемое слоем воды.

Это приводит к потере сцепления с дорогой, потому что шины автомобиля соприкасаются с водой, а не с дорогой; пока вы не восстановите контакт между шинами и дорогой, вы не сможете управлять машиной, тормозить или ускоряться.

Автомобильные шины имеют канавки по окружности, роль которых заключается в отводе воды и поддерживании контакт между шиной и дорогой. Если в эти канавки попадает слишком много воды, образуется водяная пленка, которая занимает все «пятно контакта» шины.

Один из сценариев аквапланирования — это когда ваш автомобиль едет по залитому участку дороги после ливня. Внезапное столкновение с таким большим количеством воды на скорости переполняет канавки в шинах, что приводит к потере контакта между ними и дорожным покрытием.

Обычно аквапланирование происходит на скорости выше 65 километров в час, отметил Carwow.

[info_b]Хоть аквапланирование может показаться пугающим, не стоит сильно переживать. Условия аквапланирования, сопровождающиеся полной потерей управления транспортным средством, составляют лишь 1% случаев на дороге и всего 0,1 % аварий,утверждает Michelin. [/info_b]

Как понять, что вы аквапланируете?

Вы можете не осознавать, что ваш автомобиль аквапланирует, если это не случалось с вами раньше. Вот признаки, на которые стоит обратить внимание:

Рулевое колесо легче поворачивается, чем обычно.

Автомобиль не реагирует на повороты руля.

Обороты вспыхивают, приводя к пробуксовке ведущих колес.

Тормоза не реагируют, как ожидалось.

Как избежать или уменьшить аквапланирование во время дождя?

Вот важные вещи, которые вы должны сделать, чтобы избежать аквапланирования:

Регулярно (раз в месяц) проверяйте давление в шинах. Регулировка давления в соответствии с рекомендациями производителя снижает риск потери контроля над автомобилем, особенно на мокрой дороге.

Адаптируйте скорость к дорожным условиям. Если идет сильный дождь, он снижает вашу видимость и увеличивает тормозной путь, поэтому всегда безопаснее снизить скорость. Снижение скорости в таких обстоятельствах также снизит риск полного аквапланирования (когда все четыре колеса теряют сцепление с дорогой).

Выключите режим круиз-контроля, чтобы восстановить ручное управление автомобилем.

Смотрите как можно дальше. Глядя далеко вперед, вы можете предвидеть любые большие лужи, которые могут вызвать аквапланирование.

Что делать, если произошло аквапланирование?

Главное — не паниковать. Очень важно избегать рывков или резких движений, машина в какой-то момент восстановит сцепление с дорогой, и вы можете усугубить ситуацию, если будете дергать руль и бить по тормозам.

Не поворачивайте руль: держите его прямо, насколько это возможно.

Дайте машине пересечь лужу.

Медленно замедляйтесь, пока ваша машина не восстановит сцепление с дорогой.

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