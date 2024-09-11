Что такое индекс скорости шин? Белорусским водителям важны будут только две буквы

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Опубликовано: 11.09.2024 09:15 , Обновлено: 11.09.2024

Каждый автомобилист старается следить за давлением в колёсах автомобиля и износом протектора. Однако далеко не все белорусы обращают внимание на цифры и буквы, которые находятся на их боковой стороне. Что такое индекс скорости шин и как понять, что он подходит для вашего автомобиля? Рассказываем, в каком случае точно стоит обратить на него внимание.

Что такое индекс скорости шин?

Каждый, кто обратит внимание на бок шины заметит, что ней присутствуют цифры и буквы. Некоторые из них говорят о параметрах размеров и конструкции шины, информируют о допустимой нагрузке, а также указывают на год производства. Глядя на шину можно также определить ещё 1 важный параметр: индекс скорости.

[info_b]Индекс скорости шин — условный показатель, который информирует о максимальной скорости, которую может выдержать шина.[/info_b]

Определить индекс скорости шины достаточно легко. Это одна буква в самом конце после кода размера шины и маркера грузоподъемности.

Например, если рассматривать новый Volkswagen Golf GTI со стандартными 18-дюймовыми дисками с размерным кодом шин 225/40 ZR18. За ним следует двузначное число, обозначающее класс нагрузки (например, «92»), а следующая за ним буква в стандартной форме «Y» представляет собой код класса скорости шины.

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Почему стоит обращать внимание на индекс скорости шин?

Индекс скорости ваших шин отражает их способность справляться с высокими нагрузками при езде на высокой скорости. Во время движения шина испытывает силы трения о дорожное покрытие, что приводит к значительному выделению энергии и тепла, особенно при высоких скоростях. В моменты после длительных поездок вы могли заметить, насколько они могут нагреваться.

Хотя шины созданы для того, чтобы выдерживать такие температуры, на рынке представлено множество моделей с различными характеристиками и весом.

Так, установка шины, рассчитанной на скорость 321 км/ч, на автомобиль, который может разогнаться только до 160 км/ч, будет явным излишеством и пустой тратой денег.

Кроме того, если вы установите шину с классом скорости ниже допустимого, она может не выдержать нагрузки при быстрой езде. Это особенно важно на высоких скоростях. Поэтому индекс скорости шины является ключевым аспектом безопасности.

Если ваш автомобиль обладает высокой мощностью, стоит рассмотреть возможность использования специальных шин с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

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Как читать индекс скорости на шинах?

Если вернуться к примеру с Volkswagen Golf GTI, то, как уже упоминалось ранее, буквенное обозначение указывает на максимальную скорость, на которую шина способна при полной нагрузке.

В данном случае индекс скорости Y соответствует максимальной скорости в 300 км/ч. Ниже представлена таблица с индексами скорости и их соответствующими максимальными значениями.

[info_b]Стоит отметить, что на белорусских трассах максимально допустимая скорость - 120 километров в час (+10 км допустимого превышения). Поэтому при выборе шин стоит в первую очередь стоит обратить внимание на присутствие 2 вариантов букв на шинах, а именно L и M. [/info_b]

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Как выбрать шины с подходящим для своего автомобиля классом скорости?

Хорошая новость заключается в том, что хотя знание индекса скорости ваших шин полезно, это не должно вызывать сильного беспокойства при выборе нового комплекта. Производители шин осознают важность этого показателя, поэтому, если вы выбираете шины подходящего размера, индекс скорости, скорее всего, будет соответствовать требованиям вашего автомобиля.

Также производители шин обычно учитывают и другие аспекты характеристик автомобиля. Например, шины, предназначенные для более мощных или тяжелых моделей автомобилей, таких как внедорожники, будут не только более высокий индекс скорости, но и могут иметь большую износостойкость.

В таких случаях некоторые шины могут иметь маркировку XL. Это означает «Extra Load» (дополнительная нагрузка).

“Это просто означает, что шина была усилена, чтобы выдерживать более высокие нагрузки, чем стандартные шины того же размера. Этот тип шин обычно используется на более тяжелых транспортных средствах, например, внедорожниках”, - рассказали эксперты французской компании-производителя шин Michelin.

Исключением могут быть только очень дешёвые шины, так как менее известные бренды обычно снижают расходы для поддержания своей прибыли.

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Если вы хотите приобрести недорогие шины для своего автомобиля, то всё же стоит обратить внимание на индекс скорости.

Конечно, вы можете установить шины с более высоким индексом скорости, и это не приведёт к негативным последствиям, но, скорее всего, вам придется заплатить больше и в этом не будет смысла.

Однако, как отметили в Michelin при использовании шин с зимней грузоподъемностью (маркировка 3PMSF: либо зимние шины, либо всесезонные шины), индекс скорости может быть ниже, чем у летних шин или оригинальных шин, установленных на автомобиле.

Дело в том, что шины с зимними характеристиками по-разному рассчитаны на езду в сложных климатических условиях (заснеженные, обледенелые дороги и т. д.) и могут иметь разный индекс скорости.

“Как правило, зимой вы ездите с меньшей скоростью, чем на сухих дорогах с летними шинами. В Великобритании, например, индекс скорости шин с зимними возможностями все равно будет превышать национальный предел скорости. В любом случае, водитель должен ограничить скорость автомобиля, чтобы не превысить максимальную скорость шины”, - отметили в компании.

[info_b]Главное правило — никогда не устанавливайте шины с индексом скорости ниже, чем предусмотрено для вашего автомобиля. Это не только может быть небезопасно, но и может стать основанием для невыплаты страховки при возникновении проблемы с шинами на дороге.[/info_b]

Также нужно помнить, устанавливать шины с разным индексом скорости не рекомендуется. Если на транспортном средстве установлены шины с разным индексом скорости, их следует устанавливать парами на одну ось.

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