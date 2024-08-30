Что означает наклейка в виде рыбы на машине? Вот при чем здесь дружелюбность и соблюдение ПДД

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Опубликовано: 30.08.2024 13:11 , Обновлено: 30.08.2024

Для некоторых водителей автомобильные наклейки - это способ информировать других участников дорожного движения о своих взглядах или принадлежности к определенному сообществу. Есть те, что носят декоративный или юмористический характер. А знаете ли вы, что означает знак рыбы на автомобиле и чего можно ожидать от водителя, управляющего такой машиной?

Наклейка с изображением рыбы — это две изогнутые линии, которые с одной стороны встречаются, а с другой пересекаются. Этот простой символ наклеивают на машину христиане, которые хотят таким образом проинформировать других участников дорожного движения о своей религии.

[info_b]Знак рыбы был символом Иисуса Христа с самого начала христианства. В переводе с древнегреческого ихтис означает «рыба», но это также акростих из слов «Iesus Christos Theou Yios Soter» - Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель.[/info_b]

Поэтому в теории люди за рулем автомобиля с изображением рыбы на бампере должны быть дружелюбными, отзывчивыми и соблюдать правила дорожного движения. Однако это не дает уверенности в том, что человек, управляющий транспортным средством, демонстрирует поведение, достойное подражания.

К слову, в Беларуси такую наклейку можно увидеть на б/у машинах, которые пригнали из Европы. Поэтому не факт, что “рыба” в этом случае укажет на то, что за рулем христианин.

[info_b]Если вы купили подержанный автомобиль с наклейкой на кузове, от которой хотите избавиться, лучше всего действовать с помощью тепла. Один из методов - поставить машину на солнце и, когда наклейка размягчится, отклеить ее.

Если у вас есть возможность, воспользуйтесь феном, направляя горячий воздух на нежелательное украшение. Помогая себе ножом, конечно же, будьте осторожны, чтобы не поцарапать лак. [/info_b]

Почему же христиане наносят на машину знак рыбы, а не крест?

Преследуемые христиане приняли символ рыбы в качестве своего опознавательного знака. Крестное знамение, связанное с католической верой, появилось только в IV веке и является для христиан символом воспоминания о смерти и распятии.

Хлеб, вино и рыбу можно увидеть на всех картинах, изображающих Иисуса, вкушающего последнюю трапезу с апостолами. Знак рыбы прочно ассоциируется у христиан с крещением, или началом жизни, жизненной силой и питанием.

[info_b]Наклеивание этого символа на автомобиль зародилось в протестантской Германии.[/info_b]

Современные христиане наклеивают символ рыбы на свой автомобиль, чтобы напомнить другим водителям, что “слова Христа все еще живы и что они сами не стыдятся своей религии”, пишет auto-swiat.pl.

За какие наклейки на авто белорусам грозит штраф до 800 рублей?

Ранее Telegraf.news писал, что все чаще в городе можно заметить автомобили с различными наклейками. Кто-то подобным образом предупреждает о том, что в машине дети, а кто-то открытым текстом пишет, что его лучше не обгонять. Однако такие изображения — не только повод выделиться из толпы, но и натолкнуться на штраф от ГАИ.

Согласно ПДД, к участию в дорожном движении не допускаются автомобили с внешне видимыми наклейками или изображениями, кроме опознавательных знаков транспортных средств, которые предусмотрены приложением №5 (к ним относятся 18 различных знаков). Например, знак аварийной остановки, шипы, учебное транспортное средство и т.д. Увы, но других изображений там нет, а значит, они запрещены.

Штраф — до 800 рублей. Узнали, за какие наклейки на авто белорусам грозит «административка»