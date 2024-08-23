Такая реакция машины на руль может говорить о поломке тормозов. Вот 7 признаков, которые нельзя игнорировать

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Опубликовано: 23.08.2024 10:50 , Обновлено: 23.08.2024

Исправность тормозной системы автомобиля - один из основополагающих элементов безопасности. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо следить за тем, чтобы тормоз работал хорошо. Однако разглядеть, разглядеть первые симптомы неисправности тормозной системы удаётся далеко не всем водителям. Вот 7 признаков знаков того, что ваши тормоза могут быть опасны. На что обратить внимание?

Визжащие звуки при торможении

Если при торможении вы слышите пронзительный визг, это признак того, что тормозные колодки изношены. Тормозные колодки имеют небольшой металлический индикатор, который издает звук, когда пришло время их замены. Игнорирование этого звука может привести к более серьезным повреждениям и более высоким затратам на ремонт.

Что делать: Проверьте тормозные колодки. Если их толщина меньше 0,5 сантиметра, пора их менять.

Скрежет при торможении

Скрежет обычно означает, что тормозные колодки полностью изношены, а металлические части тормозной системы трутся друг о друга. Это может привести к серьезному повреждению дисков и снижению тормозной способности автомобиля.

Что делать: немедленно прекратите движение и обратитесь к специалисту для проверки тормозов. Такой износ обычно требует замены как колодок, так и тормозных дисков.

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Вибрация рулевого колеса

Если вы чувствуете вибрацию или пульсацию руля при нажатии на педаль тормоза, это может указывать на деформацию тормозных дисков(роторов). Деформации возникают, когда роторы перегреваются, обычно из-за интенсивного торможения, такого как буксировка или движение с крутого подъема.

Что делать: Проверьте тормозные диски на неравномерный износ или деформацию. В большинстве случаев поверхность роторов можно отшлифовать, но при высокой степени деформации их необходимо будет заменить.

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Педаль тормоза кажется мягкой

Мягкая педаль тормоза является признаком того, что в тормозных трубопроводах может быть проблема с воздухом или тормозной жидкостью. Эта проблема снижает гидравлическое давление, помогая тормозам работать должным образом, что затрудняет остановку автомобиля.

Что делать: проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее. Если уровень жидкости в норме, возможно, вам придется выпустить воздух из тормозных трубок, чтобы удалить захваченный воздух

При торможении машину уводит в сторону

Если автомобиль тянет в сторону при торможении, это может указывать на проблему с тормозными суппортами, оборванными тормозными шлангами или неровными тормозными колодками. Такой дисбаланс тормозной силы опасен и может привести к потере управления.

Что делать: проверьте тормозные колодки и суппорты с обеих сторон. Если одна сторона изношена больше, чем другая, замените колодки и проверьте работу суппортов.

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Запах гари во время вождения

Сильный химический запах после резкого торможения является признаком перегрева тормозов. Это может произойти при спуске с крутого склона. Перегрев тормозов может привести к неисправности, если не принять меры.

Что делать: Немедленно остановитесь, чтобы дать тормозам остыть. Продолжив движение с перегретыми тормозами вы рискуете повредить тормозную жидкость и столкнуться с отказом тормозов.

На приборной панели загорелась лампочка тормозной системы

Если загорается сигнальная лампа тормоза, это явный признак того, что с тормозной системой что-то не так. Это может быть просто недостаток тормозной жидкости или более серьезный признак, например, изношенные тормозные колодки или неисправный датчик.

Что делать: проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте её. Если уровень жидкости в норме или индикатор продолжает гореть, как можно скорее обратитесь к специалисту для проверки тормозной системы.

Проявляя бдительность и решая проблемы по мере их возникновения, вы можете быть уверены, что ваша тормозная система останется в отличном состоянии, и вы сможете быть спокойны каждый раз, когда отправляетесь в путь.

[info_b]Напомним, что автомобилям, имеющим неисправность тормозной системы запрещено принимать участие в дорожном движении. Этот запрет закреплён в КоАП Беларуси в статье 18.11. Водители нарушившие правила эксплуатации транспортного средства, наказываются штрафом от 1 до 3 базовых величин (от 40 до 1200 рублей).[/info_b]

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