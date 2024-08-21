Эту ошибку совершают многие белорусские водители. Что нельзя делать, стоя на светофоре?

Опубликовано: 21.08.2024 13:59 , Обновлено: 21.08.2024

Специалист компании "Автопрогмат" рассказал в TikTok, чем грозит привычка постоянно удерживать сцепление на светофоре для техники. Почему так не стоит делать?

Как рассказал блогер и ведущий блога на автомобильную тематику на YouTube Стас Асафьев, многие водители во время остановки на красный свет светофора имеют привычку зажимать сцепление с включённой первой передачей. Однако, вопреки представлениям некоторых автомобилистов, такое действие не имеет никакого смысла. Более того, конструкция сцепления не предусматривает подобных пассажей, и это может навредить механизму.

“Педаль сцепления работает как кнопка вкл/выкл. Инженерами этот механизм задумывался только для кратковременных операций. Нажал, переключил передачу, отпустил, чтобы поехать”, - объяснил эксперт.

Он напомнил, что при работе сцепления задействован выжимной подшипник, который приходит в движение всякий раз, когда водитель пользуется педалью. Если подолгу выжимать сцепление, то подшипник от долгого вращения начинает нагреваться и быстрее изнашиваться. Сигналом о том, что он начинает приходить в негодность, служит своеобразный гул, который исходит от механизма в момент нажатия педали. Чаще всего проблема решают заменой всего механизма сцепления.

“Если хотите продлить жизнь своему сцеплению, то не держите педаль на светофоре. Помните, что каждый раз, когда вы держите педаль, страдает подшипник”, - рассказал автор видеоролика.

Многие пользователи соцсети признались, что находились в числе тех водителей, которые допускали такую ошибку. В частности, кто-то даже признался, что подобному поведению за рулём учат некоторые инструкторы в автошколах.

“Не знаю, меня так научили в автошколе в Минске делать. Стоять на светофоре со сцеплением. Уже потом, когда начала водить объяснили, что так нельзя”, - призналась одна из пользовательниц в комментариях.

“Износ выжимного и корзины сцепления это только полбеды. Таким стилем вождения убиваются полукольца на валу колена, что увеличивает длинный люфт коленвала”, - высказался один из комментаторов.

“Так и не понял что делать на светофоре? Переключать передачу без сцепления? Или включать передачу только в тот момент, когда нужно трогаться?” - задался вопросом один из комментаторов, на что получил ответ:

“Стойте на нейтралке, на тормозе или на ручнике. Как загорелся зелёный и пошёл поток, тогда нажимайте сцепление, включайте первую и трогайтесь”.

“Круто объяснили. Я реально раньше не понимал, как это работает. А мне, на секундочку, 50”, - высказался ещё один комментатор.

“Теперь я на каждом светофоре буду думать о подшипнике”, - написала ещё одна пользовательница.

Ранее Telegraf.news писал о том, что порой незначительные на первый взгляд вещи могут оказать огромное влияние на состояние автомобиля. Многие водители даже не догадываются, насколько их привычки могут пагубно сказываться на сохранности механизмов. Чтобы избежать ненужных и дорогостоящих визитов к механику, стоит знать, как те или иные действия влияют на работу техники. Вот топ вредных привычек водителей, которые приводят к поломкам авто.

Что будет, если тормозить со сцеплением и заправлять авто «до самого верха»? Вот какие ошибки водителей приводят к поломкам чаще всего