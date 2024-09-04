Этот маневр водителей автоэксперты признали одной из самых частых причин ДТП. За чем нужно тщательнее следить белорусам?

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Опубликовано: 04.09.2024 15:31 , Обновлено: 04.09.2024

Исследователи из Великобритании изучили данные Министерства транспорта и определили маневры вождения, которые ежегодно становятся причиной наибольшего количества аварий. Какие именно и применимо ли это к Беларуси?

Компания Ovoko, занимающаяся продажей автозапчастей предупредила автомобилистов о необходимости проявлять осторожность при попадании в “наиболее рискованный дорожный сценарий” в Великобритании.

Специалисты изучили данные, полученные от Министерства транспорта, чтобы определить манёвры вождения, которые чаще всего становятся причиной аварии и оказалось, что это поворот направо. Он стал причиной 21 300 столкновений.

“Хотя может показаться, что этот навык легко освоить, водителям крайне важно сохранять осторожность и следить за окружающими транспортными средствами, чтобы избежать опасных ошибок. В частности, водителям, поворачивающим направо на перекрестке, необходимо следить за транспортными средствами, приближающимися к перекрестку со всех других направлений, и избегать срезания угла”, - заметили в компании Ovoko.

Еще одним маневром, который, по мнению Ovoko, требует особой осторожности, — это замедление или остановка на дороге, из-за которых в среднем происходит 15 641 авария с участием транспортных средств.

Там признали, что существует множество причин, по которым водителям может потребоваться остановиться на дороге, включая пробки, оживленные перекрёстки или более низкие ограничения скорости.

Однако напомнили, что водителям, для того, чтобы не подвергать риску себя и других участников дорожного движения, крайне важно смотреть в зеркала заднего вида, чтобы убедиться, что сзади нет другого транспортного средства, и избегать резкого торможения.

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А что в Беларуси?

В Беларуси открытых данных, которые проливали бы ясность на вопрос о том, какой точно манёвр чаще является причиной автомобильных аварий, нет. Можно предположить, что поворот направо также может стать причиной многих ДТП в Республике. Однако стоит заметить, что в Великобритании законодательно закреплено левостороннее движение, в то время как в Беларуси - правостороннее.

Этот факт может несколько влиять на репрезентативность британского исследования, если ситуацию примерять на Беларусь.

В то же время советы британских экспертов, касающиеся слежки за дорожной обстановкой при поворотах и использованию зеркал заднего вида, универсальны и применимы и к белорусам. Ровно как и осторожность при торможении и замедлении на дороге.

Надо заметить, что ГАИ Беларуси называла 3 самые распространённые причины ДТП в стране. в 2023 году.

Так, согласно данным статистики на конец 2023 года, самой частой причиной аварий в Беларуси стало превышение скоростного режима. Второе причиной, вызывающей большее количество ДТП, назвали вождение в нетрезвом виде. Третьей место заняло нарушение правил обгона, которое часто приводит не только к лобовым столкновениям, но и к гибели людей.

За минувший год в Беларуси зарегистрировали 3186 дорожно-транспортных происшествий, что, однако, меньше показателя за 2022 год на 1,7 процента.

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