Зачем чистить язык дважды в день? Медики назвали 7 проблем, от которых избавит эта привычка
Профессор и руководитель дисциплины «Здоровье полости рта» из университета Ньюкасла Дилип Шарма озвучил 7 проблем, от которых, по его мнению, может избавить привычка чистить язык два раза в день. По словам эксперта, чистка языка занимает совсем немного времени и эту привычку легко можно включить в процедуру чистки зубов.
«Чистка языка занимает всего 10–15 секунд. При этом это хороший способ проверить состояние своего здоровья», - сказал профессор Дилип Шарма, добавив, что чистку языка легко можно совместить с процедурой чистки зубов.
Вот 7 проблем, от которых может избавить привычка чистить язык:
- неприятный запах изо рта,
- белый налет,
- гигиена полости рта,
- профилактика различных болезней и инфекций,
- дефицит питательных веществ и различные воспаления,
- «сухость» во рту,
- профилактика рака.
По словам Шармы, язык можно чистить обычной зубной щеткой или использовать специальный скребок для языка. «Здоровый язык имеет розовый цвет, хотя оттенок может варьироваться от темно- до светло -розового у разных людей», - передал слова специалиста портал theconversation.com.
Белорусские стоматологи изобрели устройство для лечения храпа — «Может смещать нижнюю челюсть»
Что же касается проблем, от которых может избавить привычка чистить язык дважды в день наравне с зубами, то, по словам профессора Шармы, прежде всего это улучшение дыхания.
«Ваши коллеги будут вам благодарны — чистка языка может помочь в борьбе с неприятным запахом изо рта», - сказал эксперт.
Также, по его словам, чистка языка поможет избавиться от белого налета на языке. При этом Дилип Шарма отметил, что небольшое количество белого налета может быть нормой.
«Будет дороже» — Стоматологии озвучили новые цены на услуги
В числе прочих проблем, от которых может избавить привычка чистить язык, специалист назвал улучшение состояния гигиены полости рта и профилактику различных болезней и инфекций.
Привычка чистить язык может помочь в выявлении рака
По словам эксперта «красный, болезненный язык» может указывать на ряд проблем , в том числе на дефицит питательных веществ и различные воспаления. «Если вы заметили какие-либо изменения и они вас беспокоят, вам следует обратиться к своему лечащему врачу», - рекомендовал Дилип Шарма.
Кроме того, данная привычка может помочь в решении проблемы сухости во рту, которую вызывает прием лекарственных препаратов. К ним относятся различные антидепрессанты, антипсихотики, миорелаксанты, обезболивающие, антигистаминные и диуретики, пояснил профессор.
Минздрав Беларуси решил ускорить платных стоматологов в два раза. Что изменится с 1 июля?
По словам Дилипа Шармы, если вы заметили на языке безболезненные язвы, белые или красные пятна, которые «невозможно соскоблить, и которые не пропадают и растут», то следует как можно скорее посетить стоматолога, потому что «они имеют более высокий риск превращения в рак».
«Рак полости рта имеет низкие показатели выживаемости из-за позднего обнаружения – и эти показатели растут. Поэтому проверка языка на предмет изменений в цвете, текстуре, болезненных пятен или язв имеет решающее значение», - заявил Дилип Шарма.
Ранее Telegraf.news сообщал, что стоматологи предупредили о фатальных последствиях чистки зубов прямо в душе. Оказывается, это серьезная ошибка и вам следует как можно скорее изменить свои привычки.
Чистите зубы в душе? Зря. Стоматологи предупредили о фатальных последствиях