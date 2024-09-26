Зачем чистить язык дважды в день? Медики назвали 7 проблем, от которых избавит эта привычка

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Опубликовано: 26.09.2024 08:27 , Обновлено: 26.09.2024

Профессор и руководитель дисциплины «Здоровье полости рта» из университета Ньюкасла Дилип Шарма озвучил 7 проблем, от которых, по его мнению, может избавить привычка чистить язык два раза в день. По словам эксперта, чистка языка занимает совсем немного времени и эту привычку легко можно включить в процедуру чистки зубов.

«Чистка языка занимает всего 10–15 секунд. При этом это хороший способ проверить состояние своего здоровья», - сказал профессор Дилип Шарма, добавив, что чистку языка легко можно совместить с процедурой чистки зубов.

Вот 7 проблем, от которых может избавить привычка чистить язык:

неприятный запах изо рта, белый налет, гигиена полости рта, профилактика различных болезней и инфекций, дефицит питательных веществ и различные воспаления, «сухость» во рту, профилактика рака.

По словам Шармы, язык можно чистить обычной зубной щеткой или использовать специальный скребок для языка. «Здоровый язык имеет розовый цвет, хотя оттенок может варьироваться от темно- до светло -розового у разных людей», - передал слова специалиста портал theconversation.com.

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Что же касается проблем, от которых может избавить привычка чистить язык дважды в день наравне с зубами, то, по словам профессора Шармы, прежде всего это улучшение дыхания.

«Ваши коллеги будут вам благодарны — чистка языка может помочь в борьбе с неприятным запахом изо рта», - сказал эксперт.

Также, по его словам, чистка языка поможет избавиться от белого налета на языке. При этом Дилип Шарма отметил, что небольшое количество белого налета может быть нормой.

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В числе прочих проблем, от которых может избавить привычка чистить язык, специалист назвал улучшение состояния гигиены полости рта и профилактику различных болезней и инфекций.

Привычка чистить язык может помочь в выявлении рака

По словам эксперта «красный, болезненный язык» может указывать на ряд проблем , в том числе на дефицит питательных веществ и различные воспаления. «Если вы заметили какие-либо изменения и они вас беспокоят, вам следует обратиться к своему лечащему врачу», - рекомендовал Дилип Шарма.

Кроме того, данная привычка может помочь в решении проблемы сухости во рту, которую вызывает прием лекарственных препаратов. К ним относятся различные антидепрессанты, антипсихотики, миорелаксанты, обезболивающие, антигистаминные и диуретики, пояснил профессор.

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По словам Дилипа Шармы, если вы заметили на языке безболезненные язвы, белые или красные пятна, которые «невозможно соскоблить, и которые не пропадают и растут», то следует как можно скорее посетить стоматолога, потому что «они имеют более высокий риск превращения в рак».

«Рак полости рта имеет низкие показатели выживаемости из-за позднего обнаружения – и эти показатели растут. Поэтому проверка языка на предмет изменений в цвете, текстуре, болезненных пятен или язв имеет решающее значение», - заявил Дилип Шарма.

Ранее Telegraf.news сообщал, что стоматологи предупредили о фатальных последствиях чистки зубов прямо в душе. Оказывается, это серьезная ошибка и вам следует как можно скорее изменить свои привычки.

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