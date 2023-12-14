«Будет дороже» - Стоматологии озвучили новые цены на услуги

Опубликовано: 14.12.2023 08:49 , Обновлено: 14.12.2023

После вступления в силу нового постановления Минздрава об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги, частные и государственные клиники начали менять свои прейскуранты. Планировалось, что новые правила приведут к снижению итоговых цен и "исключат необоснованное завышение итоговой стоимости платных стоматологических услуг". Однако пока существенного снижения цен в клиниках не наблюдается, а кое-где они и вовсе выросли.

Так, например, в 4-й городской клинической стоматологии с 13 декабря стоимость платных услуг скорректировали, но не в пользу пациента, рассказало издание Tochka.by. В регистратуре журналисту портала сообщили, что некоторые услуги, наоборот, подорожали. В 14-й городской стоматологии также многие услуги выросли в цене: если днём ранее за удаление зуба нужно было заплатить 25 рублей, то с 13 декабря – уже 30 рублей, за установку зубного импланта придётся теперь тоже придётся заплатить почти на 15% больше - 800 рублей вместо 700 рублей днём ранее.

В регистратуре 3-й городской стоматологической поликлинике также предупредили, что дешевле не станет.

“У нас дороже, наоборот, будет. Наверное, в частных немного ценник понизили, а в государственных, может, сравнять хотят”, – прокомментировала новое постановление специалист медучреждения.

Побеседовало издание и с врачами из частных стоматологий. Один из них на условиях анонимности рассказал, что если следовать новой инструкции Минздрава и включать в итоговый чек каждую манипуляцию врача, то “он вырастет в разы”. По его словам, если обычная установка пломбы по прежним тарифам стоила 150 рублей, по действующим инструкциям её стоимость придётся поднять до 270 рублей.

Врач отметила, что “ни одна стоматология не будет работать себе в убыток”. По её словам, клиники просто “постараются грамотно обосновать новый прейскурант”: цены останутся прежними цены, но будут подробно расписана стоимость каждой манипуляции и затраты на материалы, то есть “формально все по инструкции”.

Чего добивается Минздрав?

Напомним, 13 декабря в Беларуси вступило в силу Постановление Министерства здравоохранения №170 “Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги”, которое предполагает снижение цен как в государственных, так и в частных стоматологических клиниках. С этого дня ведомство запустило работу “горячей” телефонной линии, куда белорусы могут обратиться с вопросами, касающимися стоимости стоматологических услуг.

В Беларуси вступило в силу снижение цен на стомуслуги. Минздрав открыл горячую линию

Телеграф сообщал, что летом, когда Минздрав пересматривал подходы к ценообразованию, главный внештатный стоматолог ведомства профессор Сергей Рубникович заявил, что в итоге планируется выйти на “справедливые цены, но без снижения качества помощи”.

“Введение регулирования “заставит” субъекты хозяйствования коммерческого сектора рассчитывать тарифы без учета стоимости расходных материалов, а использование для расчетов норм времени и норм расхода материалов позволит исключить необоснованное завышение итоговой стоимости платных стоматологических услуг”, — говорил тогда главный внештатный стоматолог Минздрава.

В Минздраве объяснили, за счёт чего планируют снизить цены на платную стоматологию

По планам ведомства, трудовые и временные затраты на некоторые стоматологические услуги снизятся на 10-30%, что приведёт и к снижению итоговых цен в клиниках.