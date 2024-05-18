Минздрав Беларуси решил ускорить платных стоматологов в два раза. Что изменится с 1 июля?

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Опубликовано: 18.05.2024 07:56 , Обновлено: 18.05.2024

В субботу, 18 мая, на Национальном правовом интернет-портале опубликовали постановление Министерства здравоохранения Беларуси, которое, как обещали в ведомстве, должно поспособствовать снижению цен на платные услуги стоматологов. Посмотрели, за счёт чего решили снижать тарифы в частных и государственных клиниках и что изменится с 1 июля.

В постановлении Минздрава №75 от 24 апреля 2024 года подробно расписали предельные нормы времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги, которые оказывают как государственные, так и частные компании, а также индивидуальные предприниматели.

Ведомство постановило, что все указанные нормы руководители клиник вправе снижать, но не увеличивать, ориентируясь на следующие факторы:

применяемых технологий,

материально-технической оснащенности клиники,

фактического расхода.

Кроме того, снизить указанные нормы стоматологи могут при оказании комплексных платных услуг.

Сравнив новый документ с действующими нормами, прописанными в аналогичном постановлении ведомства № 109 от 7 июля 2023 года, которое с с 1 июля 2024 года утратит законную силу, мы выяснили, что в некоторых случаях стоматологам придётся вновь ускорить свою работу.

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Так, теперь на обследование пациента при первичном обращении врачу или медсестре теперь отводится на 5 минут меньше - по новым нормам специалисты обязаны будут укладываться в 15 минут. Быстрее придётся работать и врачам-специалистам стоматологического профиля с ученой степенью или званием. Раньше такой специалист мог консультировать клиента до 40 минут, по новым нормам ему отвели на консультацию в два раза меньше времени - всего 20 минут, как рядовым врачам-специалистам и медсёстрам.

Скорректировали в документе и нормы расходных материалов: что-то из списка обязательных материалов убрали (например, в списке для первичного осмотра теперь не фигурирует стакан одноразовый, набор инструментов и одноразовые наконечники на слюноотсос и пылесос), что-то внесли в список.

[info_b]Подробнее с новыми нормами времени и расхода материалов на конкретные платные услуги, которые начнут действовать в белорусских стоматологиях с 1 июля, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что белорусские клиники не имеют права самостоятельно устанавливать нормы времени и нормы расхода материалов на новые платные услуги с 1 ноября 2023 года. Теперь и государственные, и частные стоматологии обязаны придерживаться норм, установленных Министерством здравоохранения.

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