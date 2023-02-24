Белорусские стоматологи изобрели устройство для лечения храпа - "Может смещать нижнюю челюсть"

Опубликовано: 24.02.2023 12:45 , Обновлено: 24.02.2023

В Минздраве Беларуси сообщили, что стоматологи придумали "новое решение" в лечении храпа и обструктивного апноэ сна. Для этого там предлагают белорусам пользоваться специальной капой от храпа, которую назвали "инновационным интраоральным стоматологическим устройством".

В Минздраве утверждают, что от классических вариантов капы (да, их на самом деле придумали давно) белорусское приспособление “отличается подвижностью, более быстрым периодом адаптации пациентов и высокой эффективностью”.

Создатели “инновационной” капы от храпа уверяют, что с ее помощью уже пролечены 30 пациентов. А эффективность ее на 80 % выше, чем у ее «статичных» аналогов, продающихся в аптеках.

По словам создателей, капы они делают индивидуально для каждого пациента, что и отличает это “устройство” от стандартных кап, что можно найти в аптеках. Чтобы получить такую, белорусам придется ещё пройти конус-лучевую компьютерную томографию челюстно-лицевой области.

Сколько стоит весь процесс и само устройство, они не рассказали. Зато заверили, что при использовании их изобретения “в среднем в 2 раза увеличивается общий объем дыхательных путей и поперечного сечения, тем самым профилактируются храп и остановка дыхания у пациентов”.

Также они пообещали возможность регулировки устройства. “Есть винт, который можно регулировать в пределах 1 см, причем во всех направлениях. Врач или даже сам пациент может смещать нижнюю челюсть в пределах этого расстояния”, - рассказал один из создателей член-корреспондент НАН Беларуси, ректор БГМУ, доктор меднаук Сергей Рубникович.

“Постоянный и интенсивный храп часто является симптомом синдрома обструктивного апноэ сна и в обязательном порядке требует проведения обследования. В тяжелых случаях у пациентов отмечается более 500 остановок дыхания за ночь, которые могут длиться от 15–20 секунд до 2–3 минут. В результате происходит кислородное голодание мозга, что может стать причиной развития слабоумия в раннем возрасте”, - сообщило белорусское издание “Медицинский вестник”.