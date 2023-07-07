Чистите зубы в душе? Зря. Стоматологи предупредили о фатальных последствиях

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Опубликовано: 07.07.2023 11:11 , Обновлено: 06.07.2023

Вы иногда чистите зубы прямо в душе? Оказывается, это серьезная ошибка и вам следует как можно скорее изменить свои привычки. По словам стоматологов, это может иметь фатальные последствия.

Сторонники чистки зубов в душе считают, что это отличный способ сэкономить время. Ведь таким образом одновременно выполняются 2 гигиенических мероприятия! Однако врачи резко критикуют эту практику. Стоматологи предупредили, что совмещение душа с чисткой зубов может принести больше вреда, чем пользы.

По мнению экспертов, главная проблема, которую вызывает чистка зубов в душе, — это риск перекрестного загрязнения . На теле и волосах есть микробы, которые не должны попадать в рот. Между тем, пока вы чистите зубы в душе, они осядут не только у вас во рту, но и на вашей зубной щетке.

При этом перенос бактерий работает и в обратном направлении – те, что изо рта, попадают на кожу. Поскольку душ влажный и относительно теплый , микробы имеют идеальные условия для размножения. Однако это не единственная проблема.

Еще одна — температура воды в душе . Там она, вероятно, намного выше, чем та, что мы обычно используем для чистки зубов. В отличие от холодной воды, горячая вода смягчает щетину зубной щетки, что делает ее менее эффективной при удалении налета с наших зубов.

Кроме того, чистить зубы в душе не очень безопасно. Сосредоточившись на совершении правильных движений кистью, мы становимся менее внимательными. Это увеличивает риск поскользнуться и упасть. Последствия такой аварии могут варьироваться от синяков и незначительных ушибов до серьезных травм и ушибов.

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