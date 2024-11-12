Врач назвала 5 "странных" способов избежать простуды зимой. Как поможет смех и крышка унитаза?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.11.2024 09:51 , Обновлено: 12.11.2024

Зима — время волшебства, праздников и уютных вечеров, но, к сожалению, именно в этот период мы сталкиваемся с повышенным риском простудных заболеваний. Холодный воздух, перепады температуры и вирусы, активно распространяющиеся в закрытых помещениях, могут легко испортить наше настроение и здоровье. Врач назвала пять способов, как избежать простуды. По ее словам, они могут показаться "странными", но все подкреплены научными данными.

Врач из Калифорнии (США) Джессика Кисс поделилась полезными советами, как не заболеть в предстоящий зимний сезон — и некоторые из них очень просты.

[info_b]Джессика Кисс — доктор, специализирующаяся на семейной медицине. Она часто делится своими медицинскими рекомендациями в TikTok под ником @askdrmom. И на этот раз она рассказала о некоторых странных способах избежать болезни. [/info_b]

“Как врач, я рекомендую вам эти вещи, и я знаю, что они звучат странно, особенно последняя, наверное, самая странная, но все они имеют медицинский смысл и подкреплены научными данными», - сказала доктор Кисс в предисловии к ролику.

Эти 3 вещи нужно делать белорусам каждый день. Японцы раскрыли секрет долгой и счастливой жизни

Зачем чистить язык?

Первое, что посоветовала врач, - это чистка языка. По ее словам, это уменьшает общее количество бактерий, вирусов и прочей «гадости», снижая вероятность того, что вы заболеете».

“Это действительно доказано, поэтому чистите язык, когда чистите зубы», - продолжила доктор.

Зачем чистить язык дважды в день? Медики назвали 7 проблем, от которых избавит эта привычка

Зеленый чай от простуды

Второй совет, которым поделилась доктор Кисс, - выпивать две-три чашки «качественного» зеленого чая в день. Она объяснила, что доказано, что употребление этого напитка способствует укреплению иммунной системы.

Зеленый чай содержит множество антиоксидантов, в том числе галлат эпигаллокатехина, который, как утверждает медицинский портал Healthline, повышает иммунитет.

“Он приятен на вкус и в целом лучше для вас, чем кофе, поэтому лично я стараюсь выпивать хотя бы одну чашку в день», - говорит доктор Кисс.

Когда нужно мыть руки, чтобы не заболеть?

Далее она порекомендовала мыть руки, когда вы приходите домой. Кисс подчеркнула, что через немытые руки “бактерии, вирусы и все остальное проникает в организм”.

“Вы прикасаетесь к лицу, готовите, делаете все эти вещи, мойте руки, когда заходите в дом, и не останавливайтесь», - подчеркнула доктор.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Великобритании, мытье рук «сокращает число людей, заболевших диареей, на 23-40 процентов», а у людей с ослабленной иммунной системой диарейные заболевания снижаются на 58%.

Как связаны вирусы и крышка унитаза?

Кроме того, доктор семейной медицины порекомендовала зрителям, обязательно закрывать крышку унитаза, прежде чем смывать воду.

“Это уменьшает явление, известное как «туалетный шлейф», - сказала она.

По словам доктора Кисс, «туалетный шлейф» - это, по сути, «брызги», которые попадают в воздух, когда вы смываете воду в унитазе.

“Если вы находитесь в общественном месте, старайтесь отворачивать лицо от унитаза, когда смываете воду, не смотрите прямо в него», - предупредила она.

И добавила: “Это снизит риск заражения бактериями и вирусами, просто не делайте этого».

Подробнее о “туалетном шлейфе” Telegraf.news со ссылкой на исследования писал ранее.

Почему унитаз нужно смывать с закрытой крышкой? Все дело в опасном «шлейфе»

“Смех — лучшее лекарство”

И, наконец, последний совет, который она дала, довольно прост - это убедиться, что вы хорошо посмеялись.

“Говорят, что смех - лучшее лекарство, и это действительно может быть правдой. Мы знаем, что смех снижает уровень гормона стресса, что повышает иммунитет и улучшает реакцию на стресс в целом», - сказала доктор Кисс.

В комментариях к ее видео многие пользователи даже поделились своими советами, которые они используют, чтобы избежать болезней.

“Мы также протираем наши телефоны спиртовой салфеткой, когда приходим домой. Поскольку на телефонах скапливается много микробов и все такое», - написал один из пользователей TikTok.

Другой поделился: «Открывайте окна в спальне каждый день (если климат позволяет)!!! Я клянусь, я никогда не болею, даже если болеют остальные члены моей семьи».

“Я дезинфицирую клавиатуру и телефон на работе каждое утро, как только прихожу», - рассказал еще кто-то.

Ранее Telegraf.news писал, что сейчас вопросы укрепления иммунитете становятся как никогда актуальными. Стоит знать, что некоторые изменения в питании в это период могут оказать решающее значение в вопросах противостояния организма заболеваниям. Итак, что следует включить в осенний рацион, по мнению врачей, чтобы не заболеть?

Эти продукты помогут защититься от простуды? Врачи рассказали, что включить в рацион осенью для крепкого иммунитета