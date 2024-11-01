Эти 3 вещи нужно делать белорусам каждый день. Японцы раскрыли секрет долгой и счастливой жизни

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Опубликовано: 01.11.2024 11:16 , Обновлено: 01.11.2024

Наверняка вы хотя бы раз задавались вопросом, в чем секрет долголетия. Японцы считаются нацией, которая живет дольше всех, причем пожилые люди отличаются здоровым внешним видом и - самое главное - сенсационным здоровьем. Каков же их рецепт долгой и счастливой жизни?

Долголетие японцев - это сочетание многих факторов, связанных с их образом жизни и привычками. Среди практик жителей страны цветущей сакуры - внимание к питанию и ежедневная физическая активность. Японцы следуют жизненной мудрости, которая называется икигай. Эта концепция мотивирует население искать смысл и цель в жизни, что положительно сказывается на психическом здоровье. Икигай также позволяет сосредоточиться на «здесь и сейчас» и улучшает концентрацию внимания.

Японский остров Окинава входит в число так называемых «голубых зон» - районов, где зафиксировано наибольшее количество долгожителей. Эксперт по долголетию Дэн Бьюттнер сообщил, что жители Окинавы, особенно женщины, живут гораздо дольше, чем люди в остальном мире. Кроме того, жители острова редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака (в отличие от жителей США).

Но не только Окинава может похвастаться высоким процентом столетних людей. Данные показывают, что Япония в целом - страна, где люди живут исключительно долго. В настоящее время средняя продолжительность жизни в этой стране составляет около 85 лет (по этому показателю они занимают четвертое место в мире).

Оказывается, такое положение дел не берется из ниоткуда. Японцы строго придерживаются определенных правил и методик, которым следуют практически каждый день. Какие же практики позволяют им оставаться в хорошей форме даже в преклонном возрасте?

Эти 3 вещи - секрет здоровой и счастливой жизни

Ради долгой жизни и крепкого здоровья жители страны цветущей сакуры следят за своим питанием, ежедневными физическими нагрузками, соблюдают баланс между работой и личной жизнью, поддерживают семейные и социальные связи, а также следят за здравоохранением, которое в Японии находится на высоком уровне. Однако это далеко не все, что обеспечивает японцам долголетие. Помимо перечисленных привычек, они следуют трем ключевым принципам.

Найдите цель и ищите занятия

Нет ничего хуже, чем постоянно чувствовать, что наша жизнь не имеет смысла и каждый день похож на другой. Отсутствие какой-либо активности негативно сказывается на состоянии души и тела. Японцы утверждают, что постоянное пребывание в движении поможет вам прожить до 100 лет.

Жители Окинавы ставят перед собой цель в жизни, которая позволяет им постоянно чувствовать желание быть активными и сосредоточиться на смысле жизни. Они также считают, что люди, которые живут дольше, не думают о пенсии. Примером тому может служить японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки, который после того, как ему исполнилось 80 лет и он вышел на пенсию, продолжал с удовольствием работать и создавать мультфильмы.

Хаяо Миядзаки

Не забывайте о ежедневной гимнастике - достаточно всего нескольких минут упражнений

Авторы книги о долголетии японцев опросили более сотни жителей Окинавы, которые в один голос признались, что регулярно занимаются гимнастикой «радио тайсо». Для этой гимнастики не нужны ни тренажеры, ни большой зал - достаточно куска свободного пола даже в небольшой комнате.

Тренировка состоит в основном из наклонов, поворотов туловища, круговых движений руками и мягких прыжков. Этим методом занимаются и люди с ограниченными возможностями, например, в инвалидных колясках.

Пятиминутная утренняя гимнастика поможет вам оставаться в хорошей форме и поддерживать безупречную фигуру.

Способность достигать состояния потока

Достижение состояния потока, или максимальной вовлеченности в деятельность, - дело непростое, но вполне достижимое. Икигай - это японская жизненная мудрость, которая заключается в том, чтобы ценить маленькие и большие вещи одновременно. Это поиск мотивации для того, чтобы встать с постели и начать день эффективно.

«Это секрет долгой и счастливой жизни», - говорят авторы книги «Икигай» Гектор Гарсия и Франсеск Мираллес.

Состояние потока позволяет стать более сосредоточенным и отрешенным от проблем повседневной жизни, концентрируясь на здесь и сейчас. Чтобы достичь его, важно знать, как и что делать, не отвлекаться и осознавать, насколько хорошо мы справляемся.

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