ВОЗ предупредила о болезни, от которой могут умереть 76 млн человек до 2050 года. Что нужно знать белорусам?

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Опубликовано: 20.09.2023 13:45 , Обновлено: 20.09.2023

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад про опасную болезнь с рекомендациями, как можно снизить от нее риски и преодолеть тенденцию к ее распространению.

Речь идет про гипертонию (высокое артериальное давление), болезнь, называемую «тихим убийцей». В ВОЗ отметили, что примерно 4 из 5 гипертоников не получают лечения, однако в случае расширения охвата помощью страны могут в 2023–2050 годах предупредить 76 млн смертей.

Гипертонией страдает каждый третий взрослый человек в мире. Это распространенное и опасное заболевание приводит к инсультам, инфарктам, развитию сердечной недостаточности, поражению почек и многим другим проблемам со здоровьем.

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[info_b]С 1990 по 2019 год число людей, живущих с гипертонией (имеющих артериальное давление от 140/90 мм рт. ст. и выше или принимающих антигипертензивные препараты), увеличилось вдвое — с 650 миллионов до 1,3 миллиарда человек. А еще почти половина гипертоников в мире просто не знает о своем заболевании.[/info_b]

Риск повышенного артериального давления может увеличиваться с возрастом и под воздействием наследственных факторов. Но развитию гипертонии могут способствовать: потребление большого количества соли, недостаток физической активности, чрезмерное употребление алкоголя.

По словам специалистов, снизить артериальное давление помогает изменение жизненных привычек, в частности оздоровление рациона питания, отказ от табака и активный образ жизни. Некоторым людям для эффективного контроля гипертонии и профилактики связанных с ней осложнений могут потребоваться лекарства.

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«Гипертонию можно эффективно сдерживать при помощи простых и недорогих лекарственных схем, однако только каждый пятый гипертоник контролирует заболевание. Программы по борьбе с гипертонией по-прежнему не получают должного внимания, имеют низкую приоритетность и крайне скудно финансируются», — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ.

Если численность людей, получающих эффективное лечение от гипертонии, будет доведена до уровня, характерного для стран с передовыми показателями, это позволит до 2050 года предупредить 76 миллионов случаев смерти, 120 миллионов инсультов, 79 миллионов инфарктов и 17 миллионов случаев сердечной недостаточности, отмечается в докладе.

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