В США тяжело заболел мальчик - 17 врачей ошиблись с диагнозом, помог ChatGPT

Опубликовано: 16.09.2023 16:08 , Обновлено: 16.09.2023

В США заболел тяжело ребенок, и все врачи, к которым обращались родители, ошибались с диагнозом. Выяснить, чем болеет мальчик, смог искусственный интеллект.

Ребенок с четырех лет мучался из-за хронических болей, перепадов настроения и трудностей с ходьбой. Мальчика три года водили по врачам, но специалисты так и не смогли остановиться на верном диагнозе, рассказал dailymail.

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Ребенка обследовали 17 врачей — от стоматолога до педиатра, но безрезультатно. Через какое-то время он перестал расти, и его мама решила обратиться к искусственному интеллекту.

Она описала все симптомы и результаты обследований в ChatGPT. В итоге нейросеть выдала очень редкий диагноз — расщепление позвоночника и порок развития спинного мозга.

С этой информацией женщина пришла к нейрохирургу, который изучил фотографии с МРТ и подтвердил диагноз. Ребенку сделали операцию и теперь он восстанавливается, чувствует себя хорошо.

[info_b]Исследования показали, что ChatGPT довольно часто ставит правильные диагнозы, однако это не значит, что нужно лечиться на его рекомендациях. Если у вас проблемы со здоровьем - обратитесь к врачу.[/info_b]

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