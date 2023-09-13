Минздрав решил снимать некоторых белорусов с очереди на протезы. В каких случаях?

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Опубликовано: 13.09.2023 13:07 , Обновлено: 13.09.2023

Министерство здравоохранения Беларуси скорректировало порядок организации оказания медицинской помощи белорусам, которые нуждаются в эндопротезировании крупных суставов. В обновленной профильной инструкции ведомство прописало случаи, когда врачи могут снять пациента с очереди на протез.

Инструкцию дополнили новой главой, в которой прописали, когда пациента могут снять с учета нуждающихся, а именно:

в случае его неявки к врачу в течение 6 месяцев с даты получения Листа оповещения;

в случае добровольного отказа пациента от эндопротезирования (он должен быть оформлен в письменном виде в соответствии с законодательством);

при диагностировании у пациента ряда заболеваний, при которых эндопротезирование противопоказано, а выздоровление или улучшение качества жизни пациента по данному заболеванию не прогнозируется.

Кроме того, Минздрав ввёл новое понятие в инструкции - “цифровая карта пациента”, нуждающегося в эндопротезировании крупных суставов. Как пояснили в ведомстве, это электронный документ, в котором будет собрана вся информация о состоянии здоровья такого пациента в отсканированном виде.

Напомним, в начале лета замначальника управления Генпрокуратуры Беларуси Вячеслав Демидович заявил, что в настоящее время в Беларуси создается “единая информационная система эндопротезирования”, чтобы “навести порядок” с большими очередями на эндопротезы.

«Срок ожидания вычисляется математически» — Чиновники назвали причину больших очередей на протезы в Беларуси

В свою очередь заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии Виктор Аносов заявил, что белорусам “не стоит пугаться” больших сроков ожидания на операцию по протезированию суставов и что в Беларуси по сравнению с соседними странами “очередь не такая у нас и большая”, а сроки ожидания “вычисляются математически”.