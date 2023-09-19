Минздрав сперва успокоил белорусов, что штамма коронавируса «пирола» в стране нет, а потом напугал. Чем?

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Опубликовано: 19.09.2023 10:54 , Обновлено: 19.09.2023

В Минздраве сообщили, что в Беларуси штамм коронавируса «пирола» на данный момент не зарегистрирован. Однако, призвали белорусов не расслабляться и рассказали о коварстве нового штамма.

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В ведомстве отметили, что специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии регулярно проводят молекулярно-генетический мониторинг за распространением вариантов SARS-CoV-2, в том числе и вновь появившихся. По их данным, по состоянию на 19 сентября 2023 года, нового штамма коронавируса Пирола в нашей стране нет.

[info_b] Штамм «Пирола» (ВА.2.86) назван в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца. Впервые был обнаружен в июле 2023 года в Израиле. Новый штамм происходит из сублинии ВА.2 варианта Омикрон, ставшего причиной подъема случаев COVID в начале 2022 года. [/info_b]

Вместе с тем, в Минздраве предупредили белорусов о быстроте распространения нового штамма и о его чрезвычайной заразности: в сентябре он был зарегистрирован уже в 15 странах. Считается, что Пирола более заразный в сравнении с предшественниками, так как имеет наибольшее количество мутаций в спайк-белке по сравнению с исходным вариантом Омикрон. Такое количество мутаций стало возможным в результате необычной эволюции вируса благодаря его присутствию в организме длительно болеющих людей.

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ВОЗ включила вариант Пирола в список вариантов COVID-19, находящихся под наблюдением, “из-за его способности уклоняться от иммунитета, приобретенного после заболевания другими штаммами COVID-19 либо после вакцинации”. Эксперты отметили, что “корона” продолжает оставаться угрозой, и призвали принимать меры в борьбе с его распространением, в том числе проводя бустерную вакцинацию.

Между тем, как ранее писал Телеграф, Минздрав Беларуси отменил действие ряда рекомендаций, введенных прежде из-за пандемии COVID-19. С 1 сентября коронавирусные рекомендации (по использованию масок, ограничениям при проведении массовых мероприятий и тому подобное) больше не будут действовать в школах и детских садах, вузах, санаториях, церквях и ряде других организаций, где регулярно скапливается большое количество людей.

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