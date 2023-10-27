Вакцины от гриппа и Covid-19 увеличивают риск инсультов? Пожилые учёные рассказали, будут ли вакцинироваться

Опубликовано: 27.10.2023 09:32 , Обновлено: 27.10.2023

Согласно новому исследованию, вакцины против Covid-19 и гриппа могут незначительно увеличить риск инсультов, вызванных образованием тромбов в мозге пожилых людей, особенно когда две вакцины вводятся одновременно и когда они вводятся взрослым в возрасте 85 лет и старше.

Такой вывод сделали эксперты Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA), которые проанализировали данные заявок Medicare.

Тем не менее, риск, выявленный в исследовании FDA, по—видимому, очень мал — примерно 3 инсульта или транзиторных ишемических атаки на каждые 100 000 введенных доз - и исследование показало, что он может быть в первую очередь обусловлен высокими дозами или адъювантными вакцинами против гриппа, которые специально разработаны для активизации иммунной системы, чтобы усиливает реакцию на укол.

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“Абсолютный риск минимален, - заявил доктор Стив Ниссен, кардиолог и исследователь из клиники Кливленда в Огайо. - Я имею в виду, что это куда меньше по сравнению с риском смерти от Covid для людей старше 85 лет”.

Это второе исследование, выявившее повышенный риск инсульта у пожилых людей после одновременной вакцинации от Covid-19 и гриппа. Центры США по контролю заболеваний и FDA опубликовали ещё в январе 2023 года публичное предупреждение, в котором объяснялось, что одно из их исследований по мониторингу безопасности вакцин в режиме реального времени, получившее название the Vaccine Safety Datalink, выявило небольшой и неопределенный риск инсульта у пожилых людей, которые получили дозу двухвалентной вакцины Pfizer против Covid-19 и высокая доза или дополнительная прививка от гриппа в тот же день.

Это исследование побудило FDA более широко взглянуть на инсульты после вакцинации, отмеченные в медицинских картах пожилых людей, получающих медицинскую помощь по программе Medicare.

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По меньшей мере пять других недавних исследований, многие из которых были запущены в попытке выявить эту связь, не выявили никакого дополнительного риска инсульта после вакцинации от Covid—19, гриппа или того и другого вместе.

“Имеющиеся данные не дают четких и непротиворечивых доказательств проблемы безопасности при ишемическом инсульте с помощью вакцин с двухвалентной мРНК Covid-19, вводимых отдельно или одновременно с вакцинами против гриппа”, - рассказал доктор Том Симабукуро, директор отдела безопасности иммунизации в CDC.

“Риск серьезных заболеваний, связанных как с гриппом, так и с Covid, для населения с наибольшим риском, которым, конечно же, являются пожилые люди, намного выше, чем потенциальный повышенный риск, связанный с вакциной, - заявил доктор Уильям Шаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта. - Это сложное уравнение для обычного человека”.

Шаффнер, которому за 80, рассказал, что он прошел вакцинацию от Covid и гриппа одновременно. Несколько недель назад доктор Питер Маркс, глава Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA, заявил, что планирует сначала получить вакцину от Covid-19, а примерно через две недели - вакцину от гриппа.

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“Если вы хотите свести к минимуму вероятность взаимодействия и свести к минимуму путаницу в побочных эффектах от одной вакцины с другой, выждите около двух недель между прививками”, - предложил доктор Питер Маркс, руководитель Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.

Другие эксперты выразили надежду, что эта информация не собьет людей с толку и не удержит их от получения вакцин, поскольку польза от их получения по-прежнему значительно перевешивает риски, передает CNN.

“Суть в том, что это незначительные сигналы. Мы не совсем уверены, действительны ли они, и они, конечно, сами по себе не приводят к каким-либо изменениям в рекомендациях для людей, получающих вакцины против Covid или гриппа в настоящее время”, - заявил Шаффнер.

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