«Просто совсем» - Разработчики признались, что "Спутник V" перестала защищать от Covid-19. Чем теперь прививаться белорусам?

Опубликовано: 23.10.2023 14:29 , Обновлено: 23.10.2023

Российские разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V», которой прививают в том числе и белорусов, заявили о её полной неэффективности против новейших штаммов COVID-19. В настоящее время в России ведутся разработки обновлённой вакцины. Узнали, когда она поступит в продажу и какие альтернативы российской вакцине доступны белорусам.

Как пояснил в интервью “Газете.ru” Александр Гинцбург, руководитель Центра имени Гамалеи, где разрабатывали “Спутник V”, исходный вариант вакцины были эффективен против вируса COVID-19 в течение первых двух лет - до июля 2022 года. В отношении штаммов вируса, появившихся позже, её эффективность заметно снизилась: против штаммов «омикрон» 1, 2 и 3 - в восемь раз, против «омикрона» 4 и 5 - в 20 раз, а против XBB.1.5-варианта «омикрона», появившегося в январе 2023 года и получившего название «кракен», вакцина утратила всякую эффективность.

""Спутник” перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины”, заявил Гинцбург.

Новые варианты вакцин, которые способны защитить от последних штаммов вируса COVID-19, ещё находятся в стадии клинических испытаний. Их в России планируют завершить 10 декабря, а на рынок запустить - в марте следующего года.

Есть ли альтернатива “Спутнику V” белорусов?

Таким образом, исходя из заявлений самих разработчиков вакцины, прививаться от коронавируса в этом сезоне белорусам, которые хотят защитить себя от новейших штаммов COVID-19 придётся чем-то другим. Хотя именно российскую прививку (“Гам-Ковид-Вак” (это регистрационное название “Спутника V”) и “Спутник Лайт”) предлагают сегодня поставить в белорусских поликлиниках. По заявлениям чиновников, кое-где ещё можно найти китайскую вакцину Vero Cell, однако, судя по тому, что о последней поставке китайской вакцины Минздрав Беларуси заявлял в январе прошлого года, её запасы если и есть в стране, то они скромнее, чем запасы российского “Спутника”.

По крайней мере, именно её активно рекламировал Минздрав, призывая белорусов вакцинироваться от коронавируса. Так, заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич, отмечал в сентябре этого года, что вакцины “Гам-Ковид-Вак” и “Спутник Лайт” (её используют в качестве бустерной прививки), - это “вакцины, которые полностью прошли контроль качества”.

“Количество антигена в них по сравнению с прошлым годом увеличено в три раза, и это соответствует лучшим мировым стандартам”, - заявил тогда замминистра в интервью госагентству БелТА.

Отметим, что альтернатив этим двум вакцинам в Беларуси официально нет - вакцину другого производителя нельзя сделать в организациях здравоохранения даже за деньги. На специальном сайте о вакцинации населения Минздрав предлагает всё те же варианты:

стоимость двух этапов вакцинации препаратом “Гам-КОВИД-Вак” (“Спутник V”) – 140 рублей;

стоимость двух этапов вакцинации препаратом COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated – 250 рублей.

Минздрав предложил белорусам 3 вакцины от гриппа. Чем отличаются?

Между тем, привиться от сезонного гриппа белорусы сегодня могут препаратами не только российского, но и западноевропейского производства. Так, в 2023 году белорусам предложили следующие вакцины, которые отличаются не только страной производства, но и валентностью:

«Вакцина для профилактики гриппа»(трехвалентная вакцина) — Россия,

«Ваксигрип Тетра» — Франция,

«Инфлювак Тетра» (четырехвалентная) — Швейцария.

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