Минский врач объяснил, почему прививка не защитит от гриппа. Почему все равно попросил вакцинироваться?

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Опубликовано: 21.10.2023 11:22 , Обновлено: 21.10.2023

Белорусский врач, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Подковыров, рассказал, почему нужно обязательно привиться от гриппа, несмотря на то, что вакцина не спасет от самой болезни.

Он отметил, что все три вакцины, которыми прививают в Беларуси, “выполняют необходимые и возложенные на них требования”.

“Поэтому я не скажу, какую [вакцину] выбрать, а посоветую обязательно вакцинироваться от гриппа”, — призвал Подковыров.

Специалист подчеркнул, что “важно понимать: прививка защищает не от болезни, а от тяжелого течения и не менее тяжелых последствий”.

Кроме того, врач со ссылкой на исследования заявил, что “вакцинация против гриппа усиливает действие иммунитета в борьбе с ковидной инфекцией”.

Особенно важно, по его словам, прививаться от гриппа:

детям в возрасте от шести месяцев до трех лет;

лицам с хроническими заболеваниями;

людям старше 65 лет;

беременным женщинам;

медицинским и фармацевтическим работникам.

Напомним, в 2023 году белорусам предложили три вакцины, которые отличаются страной производства и валентностью:

«Вакцина для профилактики гриппа»(трехвалентная вакцина) — Россия,

«Ваксигрип Тетра» — Франция,

«Инфлювак Тетра» (четырехвалентная) — Швейцария.

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