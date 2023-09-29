По Беларуси бродит «Кракен». В Минздраве рассказали о ситуации с ковидом в стране

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Опубликовано: 29.09.2023 17:39 , Обновлено: 29.09.2023

Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач, рассказал об эпидемическом состоянии в Беларуси, о проводимой вакцинации, и о том, какова сейчас ситуация с ковидом в стране.

По его словам, сейчас в стране идет кампания по вакцинации от гриппа, которая продлится до декабря. Ситуация по вирусным инфекциям стабильная, но специалисты отмечают начинающийся рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе ковидом, отметили в Минздраве.

Александр Тарасенко заверил, что вакцин и против гриппа, и против ковида хватает. За счет республиканского бюджета закупили российские вакцины, есть возможность привиться платно вакцинами из Франции и Нидерландов.

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Говоря про Covid-19 Тарасенко отметил, что сейчас в Беларуси циркулируют разновидности омикрона. В основном это штамм 2022 года - так называемый Кракен. «Других штаммов в Беларуси пока нет», - заверил специалист.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ВОЗ предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа этой осенью.

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