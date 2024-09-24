Улучшит сон и остановит плесень. Цветовод назвал идеальное растение для спальни

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Опубликовано: 24.09.2024 13:17 , Обновлено: 24.09.2024

Большинство людей, которые принимают решения завести растения в доме, делают это с целью преобразить домашнее пространство и сделать его чуточку уютнее. Однако некоторые вазоны могут принести гораздо больше пользы, чем может показаться на первый взгляд. Основатель бренда Beards Daisies Джо Лэмбелл рассказал, какое растение следует завести в спальне, чтобы хорошо спать и противостоять появлению плесени.

Спатифиллум, многим известный также как “Дамское счастье” достаточно распространённый вид комнатного растения. Однако поводом завести такого зелёного “питомца” в квартире должен быть не только его красивый внешний вид, но и многие преимущества для здоровья, которые он может принести.

Так, основатель бренда Beards & Daisies, занимающегося продажей комнатных растений, Джо Лэмбелл рассказал о 4 преимуществах, которыми обладает спатифиллум. Набор из этих качеств делает его идеальным растением для спальни.

Очищает воздух

Спатифиллум славится своей выдающейся способностью очищать воздух. Растение действует как естественный фильтр и способно поглощать многие бытовые токсины, включая бензол, формальдегид, трихлорэтилен, аммиак, ацетон и ксилол, которые часто содержатся в чистящих средствах и мебели.

Несколько горшочков спатифиллума значительно очистит воздух в помещении. По мнению эксперта, это поможет уменьшить головные боли и респираторный дискомфорт, связанный с плохим качеством воздуха.

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Регулирует влажность воздуха

“Дамское счастье” также поможет урегулировать уровень влажности в доме. Листья растения способны поглощать избыточную влагу из воздуха, что будет препятствовать появлению плесени в помещении. Его будет уместно разместить, например, в ванной комнате.

Растение стоит поместить и в комнате с обратной ситуацией. В более сухих условиях спатифиллумы могут отдавать влагу обратно в атмосферу, поддерживая оптимальную влажность, что особенно актуально в засушливые зимние месяцы.

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Улучшает сон

Улучшая качество воздуха и влажность в доме могут положительно сказаться и на качестве сна, уверен эксперт. Спатифиллум - одно из лучших растений, которое можно поставить в спальне. Оно будет активно очищать воздухот токсинов, которые попадают в комнату и из форточки, и могут быть потенциальными аллергенами.

[info_b]В 1989 NASA провело исследование Clean Air Study, чтобы выяснить, какое из растений лучше всего сможет влиять на качество воздуха на космических станциях. В числе фаворитов оказался спатифиллум, который поглощает около 23% вредных веществ из воздуха за 24 часа. [/info_b]

Ещё одним неоспоримым преимуществом этого растения является его внешний вид и неприхотливость.

Простая и элегантная эстетика спатифиллума и его способность цвести в помещении круглый год сделали это растение фаворитом во многих домах и офисах.

Это делает их идеальным выбором для начинающих владельцев растений или опытных садоводов, которым нужно ухаживать за множеством других растений. Спатифиллум вполне сможет пережить некоторое пренебрежение. Он хорошо себя чувствует при слабом или среднем освещении и не требует полива чаще, чем 1 раз в неделю.

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Способствует здоровью психики

Эксперт отметил, что польза садоводства для психики, терапевтический эффект от ухода за растениями и радость от созерцания цветов уже неоднократно были доказаны психологами.

Так, например,исследование, проведённое в Японии в 2015 году, показало, что взаимодействие с комнатными растениями может снизить психологический и физиологический стресс за счет подавления активности автономной нервной системы у молодых людей.

Улучшает настроение и благотворно, и способствует снижению стресса. и спокойный и приятный аромат цветов спатифиллума. По своему действию он схож с лавандой или эфирными маслами заметил эксперт.

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