Орхидея не хочет цвести? Полейте растение соком этого овоща, и новые бутоны не заставят долго ждать

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Опубликовано: 08.08.2024 16:52 , Обновлено: 08.08.2024

Разноцветные орхидеи на подоконниках белорусов уже давно не являются чем-то диковинным. Красивый экзотический цветок неприхотлив в уходе и стал одним из самых популярных видов горшечных растений, которые дарят женщинам. Однако иногда случается так, что после цветения орхидея как будто замирает и больше не хочет выпускать цветоносы. Почему так происходит и что делать, чтобы растение начало радовать новыми цветами?

Орхидеи – экзотические растения, но их выращивание не представляет большой проблемы, поскольку в домашних условиях они обычно хорошо себя чувствуют и пышно цветут. Однако если условия содержания орхидеи нарушены, то она может подолгу не показывать новых цветов.

Рассеянный свет и соответствующие способы полива – залог успеха, чтобы орхидея выпустила много новых бутонов, которые появятся на стебле в течение нескольких месяцев. В первую очередь можно попробовать изменить местонахождение цветка в квартире. Идеальным местом для орхидеи станут подоконники на восточном или западном окне.

Если вы располагаете только окнами, выходящими на юг или север, то можно использовать занавески или фитолампы. Конечно, не стоит забывать об удобрениях: растение нужно обеспечить множеством питательных веществ, чтобы оно не только выглядело красиво, но и было здоровым.

Чем подкормить орхидею?

Когда растение очень долго стоит без цветения и не пускает новых стеблей это должно обеспокоить.

Внесение соответствующей подкормки может простимулировать растение. Необходимое удобрение можно приобрести в специализированном магазине. Обычно они продаются в формате концентрированных жидкостей. Просто растворите соответствующую дозу препарата в миске с водой, затем замочите в ней горшок с орхидеей на 30 минут, после чего слейте лишнюю воду.

Для удобрения орхидеи можно использовать и домашние подкормки. Нередко они оказываются не хуже покупных и не требуют никаких финансовых затрат.

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Удобрение из рисовой воды

Использование рисовой воды – самый простой способ улучшить состояние вашей орхидеи. Просто его нужно сначала подготовить, и есть как минимум два известных способа. Первый — просто сварить рис на ужин и использовать оставшуюся воду для полива растения. Конечно, есть некоторые ограничения: нельзя использовать соль, а жидкость необходимо остудить до комнатной температуры.

С другой стороны, вы все равно можете получить рисовую воду другими способами. Просто залейте 100 г риса литром холодной воды и оставьте минимум на три часа.

[info_b]Рисовая вода содержит ниацин, тиамин, рибофлавин и фолиевую кислоту, а также другие важные для роста растений питательные вещества. Удобрения лучше всего вносить раз в три-четыре недели в течение вегетативного периода.[/info_b]

Новость Телеграф

Удобрение из морковного сока

Ещё одним эффективным удобрением, которым вы можете простимулировать цветение орхидеи, является морковный сок.

Морковь не обязательно должна быть крупной. Достаточно небольшого овоща (около 30 г). Однако воду, которой нужно разбавить сок, следует тщательно отфильтровать.

Нарежьте овощ небольшими кусочками, поместите в чащу блендера и перемелите вместе с литром отфильтрованной воды до получения однородного сока. Процедите морковный сок через сито, и натуральный кондиционер для орхидеи готов.

Опускайте горшок с цветком в такое удобрение на 20 минут. Это вызовет обильное цветение или простимулирует рост новых листьев.

Также можно просто поливать орхидею морковным соком или протирать листья орхидеи ватным диском, смоченным в этом домашнем удобрении.

[info_b]Морковный сок - богатый источник калия, фосфора, кальция и витамина Е, в которых очень нуждаются орхидеи. Поливайте цветок следует хотя бы 1-2 раза в месяц.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда случается так, что орхидея начинает чахнуть и желтеть. В таких случаях следует реагировать немедленно. Чтобы реанимировать цветок, вы можете воспользоваться специей, которая наверняка имеется в вашем кухонном шкафчике. Всего 20 грамм добавленных в горшок цветка не только благотворно повлияют на его состояние, но даже могут спасти в критической ситуации. Ваша орхидея оживёт и будет радовать пышными цветами долгое время.

Насыпьте в горшок с орхидеей 20 г этой специи. Спасёт даже умирающий цветок