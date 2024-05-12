Как помочь комнатным растениям, уезжая в отпуск? Этот лайфхак с бумажным полотенцем на даст им завянуть

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Опубликовано: 12.05.2024 13:38 , Обновлено: 12.05.2024

Будучи владельцем комнатных растений и отправляясь в длительный отпуск, вы наверняка задавались вопросом: что делать с цветами? Никто из нас не хотел бы по возвращении увидеть их увядшими или, хуже того, погибшими. К счастью, вы можете воспользоваться некоторыми предметами, которые наверняка есть на вашей кухне, чтобы решить эту дилемму. Узнайте, как сделать увлажнитель для цветов своими руками.

Чаще всего период отпусков начинается в тёплое время года. В этот момент как никогда хочется разнообразить отдых длительной поездкой на море либо дачу. К сожалению, именно в это время комнатные растения нуждаются в большем поливе. Этот рабочий способ позволит сохранить жизнь и комфорт растений в период вашего отсутствия

Как изготовить увлажнитель для воздуха?

Конечно, вы можете попросить члена семьи или соседа позаботиться о ваших растениях. Однако не у всех есть такая возможность, и тогда приходится справляться самостоятельно.

В этом случае вам может помочь домашний ирригатор для цветов. Для его изготовления вам потребуется обычное бумажное полотенце. Налейте воду в кастрюлю и поставьте её рядом с цветочным горшком. Оторвите четыре листа полотенца и сверните их ф своеобразный фитиль. Он должен быть тонким, как соломинка. Окуните один конец полотенца в кастрюлю с водой, а другой опустите в кашпо с растением. Таким образом, растения будут сами поглощать воду.

Как ещё можно помочь цветам во время отпуска?

На время отпуска переместите растения в затененное место, например, на лестницу или в ванную комнату. Не оставляйте их на подоконнике или с открытыми жалюзи. Солнце может быть очень жарким, и когда вас нет дома, вы не сможете контролировать, как оно повлияет на ваши цветы. Вы можете разместить их на более крупных и толстых подставках, в которые можно наливать воду. Еще один проверенный метод – сделать диспенсер для воды из пластиковой бутылки. Выберите одну емкостью 0,5 л. Сделайте в пробке несколько небольших отверстий, наполовину наполните бутылку водой и поставьте ее в в горшок вверх дном. Вода будет свободно капать, поэтому у растений всегда будет влажный субстрат.

Ранее Telegraf.news писал о том, что майская пора — достаточно напряжённый период для тех, кто занимается выращивание овощей и фруктов. Для того чтобы ваш участок радовал вас ещё и цветами, стоит озаботиться их посадкой уже сейчас. Посейте эти растения, и они будут радовать вас до осени, а некоторые даже до октября.

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