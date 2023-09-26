Эти растения могут заменить дорогие увлажнители? Эксперт назвал трех "спасителей" дома
Люди все больше задумываются о том, как сделать свой дом более комфортным и здоровым для жизни. Поэтому уже никого особо не удивишь различными умными устройствами, среди которых — увлажнители и очистители воздуха. Однако, стоят они немало, и доступны не всем. Но, что, если их функцию вполне могут выполнять растения? Специалисты рассказали, какие могут улучшить качество воздуха, отрегулировать уровень влажности, а также предотвратить появление плесени и конденсата в доме.
Плющ
Плющ — одно из “самых простых в содержании” комнатных растений и “одно из лучших для очищения воздуха”, интерес к которому возрастает с августа по сентябрь, отметила английский эксперт Рикки Фотергилл.
По ее словам, “им нравится теплая и влажная среда, поэтому они прекрасно подходят для ванных комнат».
Кроме того, они не нуждаются в большом количестве солнечного света и могут прекрасно жить в тени, что делает их “идеальными для ванных комнат без окон или с небольшими окнами, в отличие от многих других комнатных растений”.
“Особенно впечатляет способность плюща очищать воздух: по некоторым данным, английский плющ справляется с 78% плесени, находящейся в воздухе”.
Однако, когда речь идет об этом комнатном растении, не забывайте держать плющ подальше от домашних животных — его листья для них ядовиты.
Папоротник
По мнению эксперта, для борьбы с конденсатом “предпочтительнее бостонский или мечевидный папоротники”.
Это вечнозеленое растение не только помогает выводить вредные токсины, но и повышает влажность воздуха, способствуя естественному восстановлению влаги.
Некоторые из них требуют большей влажности, чем другие, но в целом большинство видов папоротников являются прекрасным дополнением к ванной комнате или кухне.
Папоротники требуют правильного и регулярного дренажа, но процветают в условиях повышенной влажности, поэтому Рикки советует “повесить папоротники в душе, чтобы ежедневно утолять жажду”.
Растение-паук (хлорофитум)
Выносливое, не требующее особого ухода и еще одно растение, которое, как известно, улучшает влажную среду, — это растение-паук или хлорофитум.
Ранее Телеграф писал, что у каждого белоруса в спальне должен быть «тещин язык» (или «змеиный язык»), особенно у тех, кто страдает бессонницей. Речь идет о самобытном растении сансевиерия, которое не только хорошо выглядит, но и обладает отличными лечебными свойствами. Кроме того, оно не требует особого ухода. Посмотрите, какие еще преимущества приносит это растение.
Зачем каждому белорусу в спальне нужен «тещин язык»? О его пользе говорили даже в NASA