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Эти растения могут заменить дорогие увлажнители? Эксперт назвал трех "спасителей" дома

Эти растения могут заменить дорогие увлажнители? Эксперт назвал трех "спасителей" дома
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Люди все больше задумываются о том, как сделать свой дом более комфортным и здоровым для жизни. Поэтому уже никого особо не удивишь различными умными устройствами, среди которых — увлажнители и очистители воздуха. Однако, стоят они немало, и доступны не всем. Но, что, если их функцию вполне могут выполнять растения? Специалисты рассказали, какие могут улучшить качество воздуха, отрегулировать уровень влажности, а также предотвратить появление плесени и конденсата в доме.

Плющ

Плющ — одно из “самых простых в содержании” комнатных растений и “одно из лучших для очищения воздуха”, интерес к которому возрастает с августа по сентябрь, отметила английский эксперт Рикки Фотергилл.

По ее словам, “им нравится теплая и влажная среда, поэтому они прекрасно подходят для ванных комнат».

Кроме того, они не нуждаются в большом количестве солнечного света и могут прекрасно жить в тени, что делает их “идеальными для ванных комнат без окон или с небольшими окнами, в отличие от многих других комнатных растений”.

Home and garden concept of english ivy plant in pot on the balcony
Home and garden concept of english ivy plant in pot on the balcony

“Особенно впечатляет способность плюща очищать воздух: по некоторым данным, английский плющ справляется с 78% плесени, находящейся в воздухе”.

Однако, когда речь идет об этом комнатном растении, не забывайте держать плющ подальше от домашних животных — его листья для них ядовиты.

Папоротник

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По мнению эксперта, для борьбы с конденсатом “предпочтительнее бостонский или мечевидный папоротники”.

Это вечнозеленое растение не только помогает выводить вредные токсины, но и повышает влажность воздуха, способствуя естественному восстановлению влаги.

Некоторые из них требуют большей влажности, чем другие, но в целом большинство видов папоротников являются прекрасным дополнением к ванной комнате или кухне.

Папоротники требуют правильного и регулярного дренажа, но процветают в условиях повышенной влажности, поэтому Рикки советует “повесить папоротники в душе, чтобы ежедневно утолять жажду”.

Растение-паук (хлорофитум)

Выносливое, не требующее особого ухода и еще одно растение, которое, как известно, улучшает влажную среду, — это растение-паук или хлорофитум.

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