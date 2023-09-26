Эти растения могут заменить дорогие увлажнители? Эксперт назвал трех "спасителей" дома

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Опубликовано: 26.09.2023 12:00 , Обновлено: 25.09.2023

Люди все больше задумываются о том, как сделать свой дом более комфортным и здоровым для жизни. Поэтому уже никого особо не удивишь различными умными устройствами, среди которых — увлажнители и очистители воздуха. Однако, стоят они немало, и доступны не всем. Но, что, если их функцию вполне могут выполнять растения? Специалисты рассказали, какие могут улучшить качество воздуха, отрегулировать уровень влажности, а также предотвратить появление плесени и конденсата в доме.

Плющ

Плющ — одно из “самых простых в содержании” комнатных растений и “одно из лучших для очищения воздуха”, интерес к которому возрастает с августа по сентябрь, отметила английский эксперт Рикки Фотергилл.

По ее словам, “им нравится теплая и влажная среда, поэтому они прекрасно подходят для ванных комнат».

Кроме того, они не нуждаются в большом количестве солнечного света и могут прекрасно жить в тени, что делает их “идеальными для ванных комнат без окон или с небольшими окнами, в отличие от многих других комнатных растений”.

Home and garden concept of english ivy plant in pot on the balcony

“Особенно впечатляет способность плюща очищать воздух: по некоторым данным, английский плющ справляется с 78% плесени, находящейся в воздухе”.

Однако, когда речь идет об этом комнатном растении, не забывайте держать плющ подальше от домашних животных — его листья для них ядовиты.

Папоротник

По мнению эксперта, для борьбы с конденсатом “предпочтительнее бостонский или мечевидный папоротники”.

Это вечнозеленое растение не только помогает выводить вредные токсины, но и повышает влажность воздуха, способствуя естественному восстановлению влаги.

Некоторые из них требуют большей влажности, чем другие, но в целом большинство видов папоротников являются прекрасным дополнением к ванной комнате или кухне.

Папоротники требуют правильного и регулярного дренажа, но процветают в условиях повышенной влажности, поэтому Рикки советует “повесить папоротники в душе, чтобы ежедневно утолять жажду”.

Растение-паук (хлорофитум)

Выносливое, не требующее особого ухода и еще одно растение, которое, как известно, улучшает влажную среду, — это растение-паук или хлорофитум.

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