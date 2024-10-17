Сомнолог назвала 3 неочевидных ошибки, которые "убивают" глубокий сон. Что делать, чтобы высыпаться?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.10.2024 10:02 , Обновлено: 17.10.2024

Не можете уснуть по ночам и бесконечно ворочаетесь? Или, быть может, вам приходится внезапно просыпаться без видимой на то причины? Это может быть связано с рядом неочевидных ошибок, которые вы могли допустить, в том числе и в течение дня. Американский сомнолог назвала три неочевидных фактора, которые могут мешать засыпанию и портить качество сна.

После плодотворного рабочего дня нет ничего приятнее, чем лечь на кровать и отдаться сну. Качественный отдых - то, без чего невозможно нормальное функционирование организма. За ночь клетки восстанавливаются, что приносит пользу не только телу, но и мозгу.

Сон помогает сбалансировать уровень гормонов, поддерживает память, а также играет важную роль в регенерации мышц.

Однако случается, что заснуть никак не выходит, и остаётся только беспокойно ворочаться в постели в ожидании нового дня. Причин у такого явления может быть множество, но нередко на это могут влиять некоторые ошибки, которые вы могли допустить в течение дня. Сомнолог Ребекка Роббинс назвала 3 неочевидные причины, которые портят сон и не дают выспаться.

Эти 3 ошибки могут лишить спокойного сна

1. Выпитый алкоголь

Некоторые полагают, что употребление алкоголя на ночь способствует засыпанию, и отчасти это так. Однако уровень алкоголя в ночное время может привести к нарушениям сна.

В частности, он может усилить симптомы апноэ во сне и задержать наступление глубокого сна, необходимого для нормального функционирования организма.

Именно на этой стадии цикла сна происходит регенерация мозга и запускается процесс метаболизма глюкозы. Это, в свою очередь, коренным образом влияет на краткосрочную и долгосрочную память, а также на способность к обучению.

Сомнолог назвала 5 продуктов, которые разрушают сон и рассказала, как избавиться от «белого шума» перед сном — «Это простые действия»

2. Слишком высокая температура в комнате

Оптимальной температурой воздуха для сна является 18-20 градусов Цельсия. Всё, что выше этого значения, может быстро привести к беспокойным ночам с прерывистым сном или, что ещё хуже, к кошмарам.

“Более низкая температура на самом деле оптимальна для сна. Ваш сон может быть нарушен, и вы можете даже проснуться, если температура в вашей спальне или среде сна слишком высокая”, - рассказала сомнолог Ребекка Роббинс.

Хорошее качество воздуха и бельё из натуральных материалов могут помочь предотвратить перегрев. Натуральные волокна отлично отводят влагу и дышат, сохраняя прохладу в тёплые ночи.

Улучшит сон и остановит плесень. Цветовод назвал идеальное растение для спальни

3. Постоянное недосыпание

То, что некоторые люди могут обойтись 5 часами сна, является распространённым мифом. Постоянное недосыпание часто переходит в хроническую форму, что чревато целым комплексом проблем, включая риски развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, нарушений репродуктивной функции, тревоги, депрессии, воспалений и ранней смертности.

Различные исследования доказали, что для оптимального здоровья необходимо спать не менее 7 часов в сутки.

Хотя есть люди, которым не нужно спать по 7 часов каждую ночь, постоянный недостаток сна может иметь негативные последствия для здоровья.

Кто умнее — «совы» или «жаворонки»? Вот что показало новое исследование учёных.

Эти советы сомнолога улучшат ночной сон

Если возможно, составьте график сна, которому вы будете следовать каждый день.

Не допускайте дневного сна. Если вы страдаете от ночной бессоницы, то лучше не спать днём т.к вам будет сложнее заснуть следующей ночью.

Подготовьте спальню. Для этого убедитесь, что вам удобно спать на подушке и матрасе.

Выработайте спокойный распорядок дня перед сном. Выключите смартфон, поскольку синий свет экрана нарушает цикл сна.

Ранее Telegraf.news писал о том, что кто-то любит спать в пижаме, кто-то в ночной рубашке, а кто-то и вовсе голышом. Чаще всего решение о том, спать ли в белье или без, исходит из привычки либо убеждений на этот счёт. Есть ли какие-либо причины для здоровья, по которым вам следует снимать или оставлять нижнее бельё перед сном? Вот что говорят об этом эксперты.

Эксперты рассказали, миф или реальность опасность сна в белье для мужской фертильности. А что насчёт женщин?