Сомнолог назвала 3 неочевидных ошибки, которые "убивают" глубокий сон. Что делать, чтобы высыпаться?
Не можете уснуть по ночам и бесконечно ворочаетесь? Или, быть может, вам приходится внезапно просыпаться без видимой на то причины? Это может быть связано с рядом неочевидных ошибок, которые вы могли допустить, в том числе и в течение дня. Американский сомнолог назвала три неочевидных фактора, которые могут мешать засыпанию и портить качество сна.
После плодотворного рабочего дня нет ничего приятнее, чем лечь на кровать и отдаться сну. Качественный отдых - то, без чего невозможно нормальное функционирование организма. За ночь клетки восстанавливаются, что приносит пользу не только телу, но и мозгу.
Сон помогает сбалансировать уровень гормонов, поддерживает память, а также играет важную роль в регенерации мышц.
Однако случается, что заснуть никак не выходит, и остаётся только беспокойно ворочаться в постели в ожидании нового дня. Причин у такого явления может быть множество, но нередко на это могут влиять некоторые ошибки, которые вы могли допустить в течение дня. Сомнолог Ребекка Роббинс назвала 3 неочевидные причины, которые портят сон и не дают выспаться.
Эти 3 ошибки могут лишить спокойного сна
1. Выпитый алкоголь
Некоторые полагают, что употребление алкоголя на ночь способствует засыпанию, и отчасти это так. Однако уровень алкоголя в ночное время может привести к нарушениям сна.
В частности, он может усилить симптомы апноэ во сне и задержать наступление глубокого сна, необходимого для нормального функционирования организма.
Именно на этой стадии цикла сна происходит регенерация мозга и запускается процесс метаболизма глюкозы. Это, в свою очередь, коренным образом влияет на краткосрочную и долгосрочную память, а также на способность к обучению.
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2. Слишком высокая температура в комнате
Оптимальной температурой воздуха для сна является 18-20 градусов Цельсия. Всё, что выше этого значения, может быстро привести к беспокойным ночам с прерывистым сном или, что ещё хуже, к кошмарам.
“Более низкая температура на самом деле оптимальна для сна. Ваш сон может быть нарушен, и вы можете даже проснуться, если температура в вашей спальне или среде сна слишком высокая”, - рассказала сомнолог Ребекка Роббинс.
Хорошее качество воздуха и бельё из натуральных материалов могут помочь предотвратить перегрев. Натуральные волокна отлично отводят влагу и дышат, сохраняя прохладу в тёплые ночи.
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3. Постоянное недосыпание
То, что некоторые люди могут обойтись 5 часами сна, является распространённым мифом. Постоянное недосыпание часто переходит в хроническую форму, что чревато целым комплексом проблем, включая риски развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, нарушений репродуктивной функции, тревоги, депрессии, воспалений и ранней смертности.
Различные исследования доказали, что для оптимального здоровья необходимо спать не менее 7 часов в сутки.
Хотя есть люди, которым не нужно спать по 7 часов каждую ночь, постоянный недостаток сна может иметь негативные последствия для здоровья.
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Эти советы сомнолога улучшат ночной сон
- Если возможно, составьте график сна, которому вы будете следовать каждый день.
- Не допускайте дневного сна. Если вы страдаете от ночной бессоницы, то лучше не спать днём т.к вам будет сложнее заснуть следующей ночью.
- Подготовьте спальню. Для этого убедитесь, что вам удобно спать на подушке и матрасе.
- Выработайте спокойный распорядок дня перед сном. Выключите смартфон, поскольку синий свет экрана нарушает цикл сна.
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