Эксперты рассказали, миф или реальность опасность сна в белье для мужской фертильности. А что насчёт женщин?

Опубликовано: 27.06.2024 17:26 , Обновлено: 27.06.2024

Кто-то любит спать в пижаме, кто-то в ночной рубашке, а кто-то и вовсе голышом. Чаще всего решение о том, спать ли в белье или без, исходит из привычки либо убеждений на этот счёт. Есть ли какие-либо причины для здоровья, по которым вам следует снимать или оставлять нижнее бельё перед сном? Вот что говорят об этом эксперты.

Для начала стоит отметить, что ни в том, ни в другом варианте нет ничего плохого. Носить нижнее белье для сна или нет - это выбор каждого. Однако если вы предпочитаете спать в нижнем белье, следует обратить внимание на тип ткани, из которой оно изготовлено. На ночь рекомендуется выбирать свободное хлопчатобумажное белье, поскольку оно пропускает воздух и позволяет коже “дышать”.

По словам акушера и гинеколога доктора Алисы Двек, женщинам, которые более подвержены вагинальным дрожжевым инфекциям, зуду и раздражению, лучше спать без нижнего белья. Это эксперт аргументировала тем, что в белье создаётся более тёплая и влажная среда, в которой дрожжи и бактерии могут развиваться и размножаться. Когда интимные места женщины в течение дня покрыты тесной одеждой и не пропускающими воздух материалами, в том числе потной спортивной одеждой или прокладками, это может вызвать раздражение влагалища и скопление влаги в этой области, что является идеальной питательной средой для дрожжевых грибков или бактерий инфекции.

Обеспечение свободного доступа воздуха к интимным зонам особенно полезно для женщин, подверженных вагинальным инфекциям, зуду и раздражению. Обнажение этих частей тела может быть частью общей гигиены, которая принесет им облегчение. В остальное время дня хлопковое нижнее белье — лучший выбор для женщин с такими проблемами, поскольку хлопок натуральный и впитывает влагу. Более того, если у женщины месячные, трусики обеспечат дополнительную защиту во время сна.

“Ночью вы можете позволить себе немного свободы и передышки для своих интимных зон. Позвольте себе спать без белья. Почему? Нижнее белье, особенно синтетическое, затрудняет поток воздуха и повышает температуру, что способствует развитию болезнетворных микроорганизмов, особенно у склонных к этому женщин, добавляет специалист”, - сказала врач-гинеколог Барбара Карита.

А что насчёт мужчин?

Мужчинам сон без нижнего белья не приносит ни пользы, ни вреда здоровью, уверен уролог доктор Майкл Айзенберг. Также нет существенной разницы, какого типа носить бельё (трусы, боксёры, шорты). Эксперт недавно работал над исследованием, опубликованным в журнале Andrology, в котором выяснялось, влияет ли тип нижнего белья, которое носят мужчины, или его отсутствие, на способность пары зачать ребенка в течение года.

Учёные опросили около 500 мужчин о выборе нижнего белья днём ​​и ночью. Результаты показали, тип белья, как и его отсутствие во время сна никак не сказывается на зачатии. Эти результаты включили и время, необходимое парам, чтобы забеременеть.

«Это открытие должно убедить многих мужчин в том, что ношение того, что заставляет их чувствовать себя комфортно, не повлияет на зачатие », — сказал Айзенберг.

Предыдущие исследования мужчин дали неоднозначные результаты. Некоторые предположили, что ношение более тесного нижнего белья может повысить температуру мужских яичек и, следовательно, привести к ухудшению качества спермы по сравнению с мужчинами, которые носили более свободное нижнее белье. Но другие исследования не обнаружили, что выбор мужского нижнего белья влияет на мужскую фертильность.

Ранее Telegraf.news писал о том, что боль в спине может настигнуть человека в любом возрасте. В суете и движении днём на эту проблему порой можно и забыться, однако ночью боль в спине даёт о себе знать и затрудняет засыпание. Положение тела во время сна может способствовать возникновению боли в спине и усугублять ее. Зная нюансы и внеся несколько простых изменений в свой режим сна, вы сможете лучше засыпать и отдыхать по ночам. Так как же спать, когда болит спина?

Как уснуть, если болит спина? Вот какие позы и лайфхаки облегчат самочувствие